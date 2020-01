Reforma penal y opinión pública

Cuando este miércoles comentaba la reforma del Código Penal que el Gobierno tiene previsto poner en marcha, señalaba la importancia extraordinaria que tenía la comunicación de esas iniciativas. Hacerse entender. Que se va a tener que emplear a fondo el Gobierno para explicarse adecuadamente y ser comprendido. Muchos de ustedes me reprocharon que observara el tema desde un rincón tan lateral, el menor de los importantes, cuando lo fundamental sería denunciar lo que consideraban una tropelía, desde el punto de vista político y técnico.

Yo, sin embargo, daba por supuesto -sigo dando hoy por supuesto- que esto va a ser sobre todo una batalla opinión pública. Por eso lo decía, porque daba por supuesto que si se pone en marcha esta iniciativa, será porque ya ha ido perfectamente aclarado cualquier aspecto que pudiera originar disputa de tipo técnico. Que se habría dado con una fórmula que terminara siendo irreprochable desde ese punto de vista y así parece que va a ser, a jugar por la información que este miércoles difundía José Antonio Zarzalejos en El Confidencial, que al parecer procede de una garganta profunda altísimamente especializada.

En esa información -que yo les recomiendo que busquen y que lean- se decía que la fórmula preparada estaba siendo así, irreprochablemente técnica: sin indultos, sin amnistías, sin implicar al rey… técnicamente irreprochable, democráticamente indiscutible, pasando por el Parlamento. Eso es lo que se estaba tramando. Yo es lo imaginaba, que si esto sale será porque se ha quedado así y por eso me imaginaba -como sigo imaginando- que ahí no va a haber mucha agua para la discusión.

Siempre habrá discusión, pero la disputa fundamentalmente va a ser de la opinión pública y me parece muy relevante si recordamos que en las últimas elecciones uno de cada cuatro electores reconocía haber votado influido por lo que está ocurriendo en todo el proceso del conflicto con el independentismo catalán. De manera que tiene importancia enorme, ha entrado muy profundamente en el alma del país y está en el centro de la gran borrasca.

Por eso, porque va a ser una batalla de opinión pública, me parecía muy importante el señalar eso, que el Gobierno va a tener que emplearse a fondo en la explicación y que se jugaba en un campo minado porque, además, al hacer este movimiento, el Gobierno hace lo que tenía previsto hacer pero es imposible que la vicepresidenta piense que vamos a creer que ha coincidido en el tiempo con el comienzo de las conversaciones.

Al poner en marcha esta iniciativa juega al todo o nada con el independentismo catalán porque, si al final todo medio se reconduce, si el resultado de todos estos movimientos concluye con que el independentismo se ha recolocado en las vías institucionales o se dirige hacia esa dirección, bueno, pero ¿y si no pasa eso?, ¿y si la irreductibilidad del independentismo no cesa? Entonces ocurrirá que cada una de las iniciativas del Gobierno se va a volver contra el presidente como un auténtico boomerang y esa irreductibilidad por el momento no se ve que cese, el independentismo no movido ni un milímetro sus posiciones.

Postdata: la noticia de que se llegaba un acuerdo sobre el salario mínimo me parece una noticia excelente, de doble peso, además: por un lado, porque significa empezar a ir recuperando posiciones después del estrago producido en los más desfavorecidos por la crisis y, en segundo lugar, porque se ha logrado por acuerdo, acuerdo entre sindicatos y de patronal. Es importantísimo y me parece que por ahí es donde el Gobierno tiene que hacerse fuerte. No puede empezarse mejor.