"Al Atlético le faltan hombres, jugadores con carácter"

El Atlético de Madrid cayó sorprendentemente eliminado en los dieciseisavos de la Copa ante la Cultura Leonesa y confirmó las malas sensaciones que venía arrastrando del primer tramo de la temporada.

El Sanedrín de El Larguero, con los mejores expertos del Atlético de Madrid, analizó la preocupante derrota de los rojiblancos y pusieron el foco en la columna vertebral del equipo, húerfana de líderes, en el papel del Cholo y en la falta de fondo de armario en la plantilla.

Javier Matallanas: "Es un petardazo gordo, es el peor año de Simeone en Liga. Lo que vemos es una tendencia, Simeone ha puesto al Atlético entre los diez mejores de Europa en los últimos 8-9 años pero en los últimos meses no acaba de dar con la tecla. La configuración de la plantilla está mal hecha, falta jerarquía"

Pablo Pinto: "Lo primero que me viene a la cabeza es que faltan hombres. Te faltan esos jugadores con carácter y eso antes lo llevaban antes en el ADN los jugadores del Atleti".

Gustavo López: "Ahora el Atlético no tiene ese líder en el campo que tenía con Godín o Gabi y el líder que tiene en el banquillo, el Cholo, es el que tiene que transmitir ese liderazgo pero los líderes nacen, no se hacen. Y el Atleti no tiene ahora mismo"

Kiko Narváez: "Estamos viendo desde el principio del año un equipo vulnerable, que le falta contundencia"