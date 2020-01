González Laya, sobre Ábalos: "No hay explicaciones que valgan, fue una desafortunada coincidencia de eventos"

Escucha la entrevista completa a la ministra de Exteriores en 'Hora 25':

La ministra de Exteriores, Arancha González Laya, ha pasado este viernes por el programa 'Hora 25'. Entrevistada por Pepa Bueno, la nueva titular de la cartera de Exteriores ha asegurado que el hecho de que sea ella y no el presidente Sánchez la encargada de recibir este sábado a Juan Guaidó no varía en absoluto la posición del Gobierno respecto a la situación política en Venezuela.

"Nuestra posición no ha cambiado un ápice", ha sostenido Laya, que además ha insistido en que el opositor Leopoldo López, acogido por España en la embajada de Caracas, contará con el apoyo de España "para todo el tiempo que necesite".

También se ha referido Laya al presunto encuentro fortuito entre el ministro Ábalos y la número dos de Maduro, Delcy Rodríguez. "Aquí no hay versiones que valgan. Ábalos ha explicado y dado detalles. Se trató de una desafortunada coincidencia de eventos", ha sentenciado.

Sobre Leopoldo López y la embajada

"El opositor Leopoldo López está en la embajada española en Caracas y podrá contar con el apoyo de España para todo el tiempo que necesite. Es un mensaje claro y rotundo"

Sobre la reunión con Guaidó

"En Europa, como en el resto del mundo, hay países que han decidido recibir a Guaidó nivel de un jefe de Estado, otros al de un jefe del Gobierno, y otros a nivel de ministro de Asuntos Exteriores. Es el caso de la UE, donde Guaidó se vio con el alto representante de política exterior, mi homólogo Borrell. Juan Guaidó no se ha visto con el presidente de la Comisión o del Parlamento"

"Más allá de con quién se reúna Guaidó, hay que acompañar al pueblo venezolano y a Guaidó (...) Estamos perdiendo tiempo en ver quién recibe a quién. Hay que trabajar en qué hacemos, no en con quién nos vemos"

"Voy a recibir a Guaidó representando al gobierno de España comprometido con encontrar una solución en Venezuela. España quiere acompañar a que Venezuela encuentre esa solución y voy a escuchar sus ideas"

"Todas las opiniones son muy respetable, pero la posición del Gobierno de España es muy clara: España reconoce a Juan Guaidó como presidente encargado del país, como presidente de la Asamblea Nacional. España quiere que se celebren elecciones libres y transparentes en Venezuela. La posición no ha cambiado un ápice"

Sobre la presunta reunión de Ábalos

"Aquí no hay versiones que valgan. Ábalos ha explicado y dado detalles. Se trató de una desafortunada coincidencia de eventos. A partir de ahí, me quedo con lo que nos dice el ministro. No tengo razones para creer que esté ocultando algo o no esté explicando algo"

"El régimen de sanciones se cumplen y todas las explicaciones que se necesiten yo ya me he prestado voluntaria a darlas en sede y con luz y taquígrafos"

"Los ministerios de Asuntos Exteriores no son consultados sobre las paradas técnicas, son consultados sobre si hay personas que están en listas de sanciones para verificar si pueden o no entrar. Es el caso de Venezuela. El ministro de Turismo nos comunica formalmente que viene a esta reunión. Tenemos conocimiento de que quizá llegue un vuelo que quizá venga una persona que quizá sea la vicepresidenta de Venezuela. Ahí decimos que esa persona no puede entrar"

"Ábalos no me consultó porque, como ha dicho, él no sabía que venía la vicepresidenta de Venezuela"

Sobre el conflicto con Marruecos

"Rabat ha sido muy clara desde el principio y todos tenemos que entender lo que dicen: Marruecos tiene derecho, según las reglas internacionales, a delimitar su zona marítima. La cuestión es que cuando sus aguas se solapan con las aguas de un vecino tiene el deber de consensuar a quién pertenecen qué aguas"

"Si hay solapamiento de aguas, como entre Marruecos y Canarias, no se tomarán decisiones unilaterales"

"Canarias no está perdiendo nada. Marruecos exige sus derechos y nosotros a ellos sus deberes (...) La frontera va a ser objeto de diálogo cuando haya solapamientos, pero no hay decisiones unilaterales"