Era uno de los momentos más esperados de la gala de los Premios Goya de este año, la entrega del premio honorífico, que este año tenía un nombre propio: Marisol.

En las semanas previas a la gala mucho se ha rumoreado sobre la presencia o no de Pepa Flores en el Martín Carpena de Málaga. Finalmente la actriz no ha asistido, pero la Academia del Cine le ha dado el homenaje que se merecía un icono de su talla. Y todo ha comenzado con una gran actuación de Amaia, reconocida fan de la artista.

La ganadora del talent musical de TVE 'OT 2017' se subía al escenario de los Premios Goya 2020 para dedicar el Goya de Honor a Marisol interpretando una emotiva 'Canción de Marisol'.

"La estrellita del cielo bajó a mi lado se puso a cantar, Marisol, Marisol, Marisol y eras tú Marisol, Marisol, Marisol", dice la canción que Amaia le ha dedicado a la artista homenajeada este sábado.

"Me hace muchísima ilusión, cuando me lo dijeron no me lo podía creer, a Marisol la tengo superidolatrada desde siempre, así que estoy superemocionada ahora mismo", decía la cantante a la prensa minutos antes de entrar al recinto en el que han tenido lugar los Goya.

"Me hace muchísima ilusión, cuando me lo dijeron no me lo podía creer, a Marisol la tengo superidolatrada desde siempre, así que estoy superemocionada ahora mismo", decía la cantante a la prensa minutos antes de entrar al recinto en el que han tenido lugar los Goya. "Yo empecé a cantar gracias a ella, si no fuera por ella cantaría de forma diferente o ni siquiera cantaría", reconocía Amaia

El homenaje de sus hijas

Tras el homenaje musical de Amaia ha llegado otro momento musical, esta vez protagonizado por Celia Flores, una de las hijas de la premiada actriz, que ha cantado 'Estando contigo'. Ella y su hermana María Esteve han pedido a la tercera de las hermanas que subiera al escenario para homenajear a su madre.

Tras la cruda interpretación de Pepa Flores, 'Estando contigo' cantado por su hija Celia



Un contraste que muestra la diferencia entre la actriz y Marisol

"Hace más de 30 años que nuestra madre tomó la firme decisión de alejarse de los escenarios para siempre, y hoy, emocionada, nos está viendo, no se está perdiendo un detalle ante una tele grande en un lugar tranquilo. Aunque no es consciente, ha hecho felices a muchas personas con su trabajo. Querida mamá, desde ese lugar en calma que tanto te ha costado, esta profesión que te ha visto crecer te otorga este reconocimiento", ha dicho María Esteve en un discurso que ha levantado al público de los Goya.