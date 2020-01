Se entiende más la física teórica que a Ábalos

Mi nieto me ha explicado hace un rato la teoría de cuerdas. Se trata de lo siguiente: El universo está hecho de muchas cosas pequeñas. Partículas pequeñicas. Pues bien, según la teoría de cuerdas, todas esas partículas pequeñicas que forman el universo están hechas de una especie de cuerdas más pequeñicas aún que vibran. Y depende de cómo vibren esas cuerdas, se convierten en una partícula o en otra. Pero solo hay cuerdecicas que vibran.

Bien, ahora les voy a contar lo de Ábalos y la vicepresidenta de Venezuela. Se ve que el ministro fue al aeropuerto, pero no se reunió con ella, aunque estuvo con ella reunido, pero ella no salió de España, pero estuvo en España, porque iba a Qatar, pero el iba a ver a un amigo, pero no sabía que estaba ella, pero le dijeron que sí que estaba, pero no habló con ella mucho rato, pero habló 25 minutos, pero no se lo dijo a nadie, pero se lo dijo a algunas personas.

¿A qué es más difícil entender esto que la teoría de cuerdas?

Cuando en un país es más difícil entender a un político que a la física teórica, es que algo va mal.