El grito de la otra España

Si, habrá elecciones autonómicas en Catalunya y serán muy importantes, especialmente porque la fractura independentista puede abrir una nueva etapa que rompa el círculo vicioso en el que llevamos tanto tiempo. Pero hoy la otra España que habitualmente no acapara titulares ha levantado la mano para decir que muchos de los suyos lo están pasando mal. Agricultores de toda España se han manifestado para decir que el campo no les da para vivir. Hemos hablado a las ocho en Hora 25 con el portavoz de Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, Lorenzo Ramos.

Vivimos paradojas de difícil solución pero que exigen respuesta política si no queremos que crezca el desencanto con la democracia. El empleo crece en las grandes ciudades y dejamos vacía la otra España. Y todo el mundo dice que hay que fijar la población al territorio y evitar el éxodo. Pero muchos de los valientes que se quedan, atendiendo un sector, el primario, la agricultura, la ganadería, malviven mientras el beneficio de su trabajo y sus productos se queda en la cadena de distribución. Ojo, y si se suma todo lo que mueven representan casi el 10% del PIB. Y a la vez, a los que se van a las grandes ciudades buscando su oportunidad se les pagan sueldos con los que no pueden alquilar o comprarse una casa. Que la cuerda se rompa siempre por el mismo sitio sólo puede traer malas noticias y el crecimiento de los populismos que ofrecen remedios mágicos y vueltas a un pasado que no era mejor en absoluto, pero había esperanza en que un día todo podía mejorar.