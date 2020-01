Luis Planas, sobre el estado del sector agrario: "No podemos fijar los precios"

Escucha la entrevista completa a Luis Planas en 'Hora 25':

Este miércoles, las organizaciones agrarias UPA-UCE, Asaja Extremadura y COAG han convocado en Don Benito una manifestación en protesta de la situación del campo extremeño. En dicha marcha, se han registrado altercados que han terminado con al menos 16 policías y 3 manifestantes heridos, además de un detenido.

Los convocantes han lamentado los incidentes que se han registrado y han condenado los mismos, además de no hacerse responsables al ser provocados por la actitud de un "grupo de incontrolados" que no representan a los miles de agricultores y ganaderos que se han manifestado. Por su parte, la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, ha negado que se hayan producido "cargas policiales" durante los incidentes, y ha señalado que la actuación policial "ha sido en todo momento proporcional" para tratar de mantener "el orden y la seguridad" ante un grupo de "manifestantes violentos".

En medio de toda esta situación del campo extremeño, extensible a todo el país, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha pasado por el programa 'Hora 25', donde ha valorado la situación en la que se encuentra el sector y los hechos ocurridos entre manifestantes y Policía en la manifestación.

Las causas

"La situación que sufren los agricultores tiene varias causas. La primera la volatilidad de los precios. Cuando hay más producción son más bajos y viceversa. Todo esto significa un desequilibrio y un rendimiento inferior para quien trabajaba. También, en segundo lugar, está el nerviosismo por la PAC. En tercer lugar, están los aranceles de EEUU. Estos tres factores han puesto muy nervioso al sector agrario. Estamos intentando salir adelante"

Los precios

"No podemos fijar precios porque no está autorizado ni por la Constitución ni por la UE. Es una economía social del mercado. Podemos tratar de intervenir y regular dentro de las normas de competencia, pero tenemos límites legales. No se pueden fijar precios. Hace más de 40 años se podía, pero ahora no está autorizado"

Las soluciones

"Habría que organizar mejor la oferta del sector. Las cooperativas tienen un sector fundamental. Hay que organizar mejor la oferta para poder negociar mejor los precios"

"Quienes son más débiles, que son los productores, tienen que ver reforzado su papel en la cadena de distribución (...) Necesitamos un esfuerzo común realizado a través del diálogo"

"Si queremos que la gente permanezca en la zonas rurales, deben poder vivir dignamente. Para eso está la PAC. La agricultura es el único sector que recibe estas ayudas directas"

Los disturbios en las protestas

"Sinceramente creo a las organizaciones agrarias que se han manifestado pacíficamente. Nosotros las hemos estado esperando para hablar y sus representantes no han querido o no han podido venir a la reunión. Lo importante es que hablemos de los problemas, trabajemos juntos y lo saquemos adelante"

"Ese audio muestra que había un grupo indeterminado para provocar incidentes. Hay que tener cuidado. Esto se sabe cuando se inicia pero no cuando acaba. Una cosa es defender el buen trabajo de los agricultores y ganaderos y otra cosa que haya grupos que pretenden manipularles"

Sobre la subida del SMI

"Yo he estado todo el día con Vara hablando de este y otros temas y sus declaraciones han sido desenfocadas. Subir el SMI es un compromiso social del Gobierno, es un compromiso de acercanos a la carta social europea"

"Los trabajadores del campo merecen el mismo trato que los trabajadores de la industria o de otros servicios"

"No creo que la subida del SMI pueda limitar o reducir la creación de empleo (...) En mi opinión no hay un efecto directo entre una cosa y la otra (...) El empleo agrario se ha visto muy afectado por la mecanización y por la climatología del último año"