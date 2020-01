Kits de comida: la solución más rápida y sana cuando no hay tiempo para cocinar

Como sociedad sabemos que cada vez tenemos menos tiempo para cocinar y para todo lo que ello conlleva: planificar la compra, ir al supermercado, etc. Si a eso le sumamos el desperdicio de alimentos el resultado es la tendencia de la que hemos hablado este lunes en 'Hoy por Hoy'.

Es muy fácil comer mal pero ¿y si fuese igual de fácil comer bien? En 'Hoy por Hoy' hemos hablado de los kits de comida diarios, también conocidos como 'Meal kits'. Es una tendencia que ha comenzado fuera de nuestras fronteras. En Australia por ejemplo la principal compañía reparte 10 millones de cajas al mes o en EE.UU. se calcula que será un mercado de 15.000 millones de dólares en los próximos años.

Existen varios tipos de menú de acuerdo a tus necesidades y dependiendo de si quieres o no cocinar. Uno pone sus preferencias, sus necesidades dietéticas y podrás cambiar cada semana tu menú. Llegan en envases atmosféricos modificados para extender la vida útil de las comidas. Si no, las congelas y cuando quieras puedes volver a disfrutarlos. Si decides cocinar, además, indicarás para cuántas personas y qué tipo de comidas. Las ventajas, dicen, es que comes cosas que habitualmente no compras, recetas que creerías más difíciles, pero que realmente puedes hacer sin problema.

Hay otras que te lo dan mucho más fácil como Gobble te lo da hecho, te da hasta las verduras cortadas. Yumble es una enfocada a padres que quieren que sus hijos si son algo quisquillosos coman verduras. Y las hay como Blueapron que ofrece una suscripción con vino, café. la lista es infinita y las opciones también.

España se suma a un mercado en el que Corea del Sur marca el ritmo

En Corea del Sur, donde el mercado local de kits de comida está creciendo a un ritmo impresionante, EatsOn, trabaja con chefs estrella y sus productos permiten a los clientes cocinar comidas que antes eran exclusivas en los restaurantes de los chefs.

España ya se ha sumado a esta moda y hay una empresa que lleva cuatro años posicionándose y que espera dar su gran salto en 2020. Se llama 'Food in the Box' y en 2019 enviaron cerca de 25.000 cajas de comida a clientes.

Cajas compostables y reciclables

“Son cajas compostables y reciclables. Enviamos en ella los ingredientes exactos para prepararte tu plato y una tarjeta con un paso a paso para que en menos de 15 o 20 minutos puedas prepararte unos platos que en la vida te habías planteado”, cuenta en 'Hoy por Hoy' el cofundador de esta empresa española, Álvaro Cuesta.

Cuesta, explica que él se dio cuenta de la necesidad de un servicio como este cuando llegaba tarde a su casa del trabajo y tenía que preparar la comida para su hija, a quien quería dar "una alimentación sana, pero no tenía tiempo, acababa tirando muchas cosas que se me ponían malas”.

El domingo realizan todo el pedido y tienen 0 stock porque al funcionar por suscripción, ya saben para cuánta gente va a cocinar. Además, según indica Álvaro Cuesta, "para llenar la caja, intentan contar con un mayor número de proveedores locales"

Recetas elaboradas por nutricionistas y supervisadas por un finalista de Masterchef

Fabián León, finalista del reality show 'Masterchef', es uno de los socios cofundadores de 'Food in the Box' y también se encarga de supervisar en muchos casos las recetas, que son elaboradas por nutricionistas.

No obstante, tal y como indica Álvaro Cuesta, esta no es una "solución estructural" para personas con problemas de obesidad, diabéticos o vegetarianos, pero sí les va a facilitar una forma de cocinar más sana y saludable y les hará más conscientes sobre su alimentación.

Sobre el perfil de usuario de este servicio, Cuesta mostró su sorpresa porque, a pesar de que pensaba que "sería gente joven", se encuentra cada vez más con personas de entre 45 y 55 años que utilizan 'Food in the box' "porque necesitan cocinar" y además, "hacerlo sano".

La crítica es clara: quieren esclavizarnos aún más

No obstante, este nuevo modelo también ha generado polémica allí donde se ha instalado. La crítica es clara: quieren esclavizarnos aún más. Teniendo jornadas de trabajo cada vez más alienantes, menos tiempo libre y menos calidad de vida, son las grandes empresas las que nos dan soluciones que nos alienan aún más, consiguen que perdamos habilidades.

En 2015, Estados Unidos superó a Japón en número de horas trabajadas anualmente por trabajador. En 2018, según datos que publicó The Nation: un tercio de los trabajadores estadounidenses trabajan más de 45 horas a la semana, y 9.7 millones trabajan más de 60. Duermen de media 6 horas y media. Así el exceso de trabajo y la falta de sueño conducen a un interés en "soluciones" que ahorren tiempo.