Las consecuencias del 'brexit' para España

Este viernes, cuando el Big Ben marque las 12 de la noche, Reino Unido dejará oficialmente de pertenecer a la Unión Europea y se abrirá entonces un periodo de transición -hasta diciembre de este año- para adecuar el escenario a la nueva situación. "El primer peligro está el 1 de enero en 2021. En caso de que no haya acuerdo en el periodo transitorio, se volvería a hablar de brexit duro. La UE se expone a perder esa continua interacción con el Reino Unido y eso sí tendría efectos económicos", sentencia Pol Morillas, el director de Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB). Este experto cree que ahora "la UE tiene que tener un papel pragmático y trazar una línea entre lo que son los intereses de la Unión Europea y sus valores".

A corto plazo, Morillas llama a la tranquilidad: "En el inmediato, el brexit no va a tener consecuencias negativas para España, pero puede haber cambios en el periodo de negociación que se abre en materia de derechos de residentes y de turismo". Los acuerdos que cada país teja con Reino Unido a partir de ahora serán los decisivos: "Ahora negociamos con alguien que quiere salir de la UE para ver si vamos a ser buenos socios en el futuro o no".

Español en Londres: "Más que peligro para mi negocio, veo que el jamón va a ser más caro"

José Pizarro es el chef del restaurante Pizarro en Londres. Lleva dos décadas viviendo en la capital británica y reconoce que, aunque siente cierta inquietud, puede notar "una tranquilidad" que antes no había: "Tranquilidad porque la gente ve que el brexit ha pasado y ahora sí que tienen que luchar las dos partes para que la salida sea con cabeza", resume. José no teme por su restaurante pero es consciente de que sí puede hablar daños colaterales: "Más que peligro para mi negocio, veo que el jamón va a ser más caro. Pero creo que con fuerzas y ganas vamos a salir adelante. No nos queda otra cosa. La esperanza que teníamos ya ha pasado". A pesar de todo, piensa seguir viviendo en Londres: "Es donde está mi casa y este es un país que me ha dado muchísimo".

Escocés en Madrid: "El brexit me va a dar el empujón para sacarme la nacionalidad española"

Mike Simkin es escocés y residente en Madrid desde hace más de 10 años. Siente tristeza por la salida de Reino Unido de la UE y recuerda que "en Escocia se ha vivido el ‘brexit’ con la misma incertidumbre y estupor que en otras partes". Ahora intenta ver el lado bueno de esa ruptura: "Personalmente, a mí me va a dar el empujón para sacarme la nacionalidad española. Hay mucha gente aquí que se ha sacado la nacionalidad irlandesa para tener los derechos. Me voy a sacar la nacionalidad española dentro de poco".