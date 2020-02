¿Un país a dos velocidades?

Hoy les vamos a contar la historia de un pueblecito de León, Mágaz de Cepeda, que lleva un mes sin cobertura de telefonía móvil. Es sólo un ejemplo de una España que vive en la sombra, en la que no existe cobertura de redes de banda ancha o esta es tan primitiva que enviar un simple correo electrónico o descargar un documento se convierte en un calvario. Casi dos millones de personas viven en la desconexión o con una conexión muy precaria sin que las principales compañías telefónicas tengan planes de ofrecer estos servicios en los próximos años.

Esa situación nos enfrenta a una realidad paradójica, en la que la gestión de un bien público esencial, y la comunicación parecería serlo en la era de las comunicaciones, está en manos privadas. Es evidente que extender estas redes a zonas con muy pocos clientes no es negocio. La cuestión es que esos clientes son ciudadanos. Y de la misma manera que no se les puede negar el agua o la luz atendiendo a la rentabilidad del servicio, no deberían ser privados de una digna red de comunicación que hoy en día es esencial para el desarrollo. Salvo que nos resignemos a que esta España desconectada acabe finalmente vaciada.