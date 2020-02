Jordi Évole: "Me habría gustado entrevistar a Aznar"

Tras años de trabajo, Jordi Évole ha creado un subgénero propio en el ámbito de las entrevistas. Ahora, acaba de estrenar su último programa, ‘Lo de Évole’, en el que apuesta por contar historias relacionadas con la cárcel. Oriol Junqueras, líder de ERC, fue uno de los entrevistados en la primera entrega que se estrenó anoche en La Sexta.

Jordi Évole admite que se ha inspirado en ‘Cuerda de presos’, el programa que hace años realizaba Jesús Quintero en el que hacía entrevistas dentro de la cárcel. Évole ha confesado su admiración a Quintero durante sus años de facultad por “hacer entrevistas desde lo humano, con ganas de escuchar y de comprender”, a pesar de que entrevistaba a hombres y mujeres que habían cometido atrocidades. “Ahora no somos tan comprensivos”, sostiene Évole.

Nadie pone en duda el ‘don’ que tiene Évole para crear un clima de confianza con el entrevistado y lograr que éste le cuente cosas. Sin embargo, él da las gracias al equipo de realización y a quienes se encargan de montar el set porque “eso ayuda mucho, aunque luego te encuentras tú solo ante el toro”, cuenta.

En mitad de la entrevista a Junqueras, Quim Torra anunció que convocaría elecciones en Cataluña. Fue algo que ni siquiera el líder de Esquerra se esperaba y cuando se entera le cambia el semblante. “Incluir estos momentos fuera de cámara es lo que hace las entrevistas diferentes”, explica Évole.

Otros de sus entrevistados son Francisco Granados, ex mano derecha de Esperanza Aguirre, o Sandro Rosell, el expresidente del Barça, quien coincidió en la cárcel con Bárcenas, Rato y los presos catalanes, entre muchos otros. Sin embargo, no todos los presos serán personajes conocidos. “Hemos hecho un programa dedicado a la gente que está cumpliendo condena por delitos de tráfico”, cuenta Évole, con quienes todo el mundo puede empatizar fácilmente porque es gente que no tiene un perfil presidiario y “podríamos ser cualquiera”, dice.