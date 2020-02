Los diputados de ERC, Junts per Catalunya, Bildu, BNG y la CUP se negaron el lunes a participar en el acto de apertura de la XIV Legislatura para expresar su rechazo al rey. Es un desplante en línea con el cada vez más acusado acoso a la Corona por parte del independentismo. Este gesto puede ser legítimo, no lo sé, pero es, además de una falta de respeto institucional muy grave, un movimiento político equivocado e ineficaz. La falta de respeto institucional es evidente, pero es también un disparo político con el punto de mira desviadísimo. Felipe VI no es el problema del independentismo; la jefatura del Estado no está enfrentada al independentismo porque España sea una monarquía. Lo estaría igualmente si el jefe del Estado fuera un presidente de la república. Sería esta presidencia el órgano constitucional situado en el vértice superior del Estado y representaría su unidad y continuidad.

El gesto, además es ineficaz si pretende impulsar la causa de la república, porque esta causa, la república (idea radicalmente democrática) seguramente se irá abriendo paso pues soplan a su favor los vientos de la historia, algo que ninguna monarquía europea ignora. Pero hará muy pocos adeptos en España mientras siga abanderada por formaciones políticas cuyo objetivo es independizarse de España, sea cual sea su régimen. Todo lo contrario. La ofensiva del independentismo contra el rey no solo no debilita a Felipe VI si no que le fortalece, sobre todo si consigue no ser canibalizado por Vox o por los pugilatos patrioteros.