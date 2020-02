Mijatovic señala el único cuidado que debe tener Zidane con la plantilla del Real Madrid

Pedja Mijatovic, ex del Real Madrid y comentarista de El Larguero, analizó junto a Manu Carreño la plantilla del equipo blanco de cara al próximo reto: el partido de cuartos de final ante la Real Sociedad.

Sobre cómo debe gestionar Zidane la plantilla ante las distintas competiciones y la ausencia de Gareth Bale, Mijatovic afirmó que "no le sorprende que el galés no entre en la convocatoria". "Ya lo conocemos todos: siempre me ha gustado Bale, pero Zidane cuenta poco con él y el equipo funciona bien sin él".

"Además Zidane quiere tenerlo vivo porque hay muchas competiciones y nunca sabes qué puede pasar. Hay muchos partidos por delante y todavía no se ha conseguido nada. Tenerlo ahí, pero jugará cuando lo vea oportuno. Pero ahora mismo Bale no ofrece lo que Zidane necesita", añadió.

Sobre las incorporaciones al once blanco y la llegada de Mbappé en verano, Mijatovic explicó que la salida del jugador del club parisino es complicada porque "no hay nada fácil en un equipo que necesita de todo menos el dinero". "Pero todo es posible en el fútbol. Mbappé le vendría muy bien al Madrid. Veremos qué va a pasar en verano, pero no va a ser fácil", explicó.

Respecto al encontronazo Mbappé - Tuchel a pie de campo, el ex del Madrid opinó que "a ningún jugador le gusta salir del campo". "Normalmente los entrenadores listos hablan las cosas en el vestuario, en el fútbol hay muchas cámaras y se ve todo y se lee todo", añadió.

En lo referente a la posible salida de Modric del Madrid y la gestión como agente de David Beckham, Mijatovic afirmó que "ve a Modric en el Madrid el año que viene". "Tiene un año más de contrato. Por lo que sé yo está mentalizado para quedarse. Luego en el fútbol nunca se sabe, pero tiene ganas de quedarse", explicó.

"Odegaard hará todo lo posible por presentarse de la mejor manera"

Martin Odegaard será uno de los nombres destacados en el próximo encuentro del Madrid. "La Real es un equipo que está jugando muy bien. Pretenderá hacerlo bien y jugar una competición europea", comenzó Mijatovic.

"El Madrid es un equipo que está jugando muy bien los últimos meses. Primeros en liga y muy vivos en Champions. La Copa es una competición interesante. Irá a ganar el partido y hacerlo bien delante de su gente. Es un favorito pero hay que tener ciudado. Odegaard hará todo lo posible por presentarse de la mejor manera. No va a ser un partido fácil pero el Madrid aprovechará su campo y esta racha que lleva", añadió.

Las bajas del Madrid

Zinedine Zidane tendrá que afrontar la próxima cita copera con la gran duda del lateral derecho: Carvajal se ha quedado fuera de la convocatoria y el francés deberá decidir quién ocupa esa demarcación. Militao, ya actuó en alguna ocasión en ese puesto en el Oporto; Nacho, o incluso, Ramos o Varane, dos futbolistas que en el pasado realizaron ese papel.

No obstante, fuera de la convocatoria se han quedado Hazard -lesionado desde noviembre-, Casemiro -cuya baja podría beneficiar a Fede Valverde- Bale y Carvajal, que aunque se entrenó con el grupo todavía arrastra molestias. Mariano Díaz y Marco Asensio son dos nombres a sumar a la lista de bajas.