Lo hemos visto con algunas de las muchas series distópicas que nos han llegado durante los últimos años: El cuento de la criada, Years and Years o Black mirror han dejado de situarse en un futuro improbable para convertirse en auténticas ficciones premonitorias. Algo similar le ha ocurrido a La Valla, la nueva serie de Atresmedia ambientada en el Madrid de dentro de 25 años, en el que una nueva guerra mundial ha desembocado en una dictadura donde los recursos son muy escasos y un virus asola a la población.

"La distopía se me ha quedado en una serie del siglo XVIII", dice su creador, Daniel Écija, que comenzó a escribir el guion hace dos años. El cambio climático, la crisis de los refugiados o el ascenso de los totalitarismos son algunos de los temas de los que ‘avisa’ en esta ficción y que ya son parte del presente más que de ese 2045 al que nos lleva. “Nací en una dictadura y hay muchos jóvenes o gente con poca memoria que no sabe lo que pasó. Mis padres se vieron obligados a emigrar porque el trabajo era malo y no había clases medias”, recuerda el creador. “Nos ha costado mucho alcanzar muchas libertades y mucha gente ha dado la cara por nosotros, y yo intento que no se nos olvide”, sentencia.

Olivia Molina, una de las actrices protagonistas de La Valla, interpreta a una de las rebeldes que lucha por recuperar el bienestar perdido. “Los personajes han nacido en una democracia y lo han perdido todo. Por eso tienen valores muy fuertes: sentido de la justicia, son grandes luchadores por la dignidad individual y colectiva”, nos dice la actriz, que comparte protagonismo con Ángela Molina. Unax Ugalde, Abel Folk y Daniel Ibáñez completan el elenco principal de la serie en la que no falla el sello personal de Écija: el interés por su primer entorno, la tradición, el amor y la lealtad.

El poder de la ficción española

Después de 20 años creando algunas de las series de la vieja televisión, como Periodistas, Los Serrano o Médico de familia, Daniel Écija es una leyenda de la creación seriada. De hecho, como fiel amante de su profesión, defiende que gracias a la televisión, hemos avanzado mucho como sociedad.

“La ficción ha hecho mucho por normalizar cosas desde los 90 que la sociedad o los políticos nos muestran como anormales”, defiende, considerando que desde la normalización, sin subrayar, los creadores han peleado por incluir un reflejo de la sociedad cambiante. “Las series españolas de los últimos 25 años normalizaron mucho determinados personajes, perfiles o costumbres”, continúa Écija y termina: “No nos hemos dado cuenta de lo que ha hecho la ficción por normalizar todo eso que no aparecía en los informativos”.

De la televisión en abierto a la transversalidad

Mucho ha cambiado la televisión desde esos primeros capítulos de Médico de familia, no solo en cuanto a contenidos, sino también a modelo de negocio, y las múltiples ventanas abiertas permiten una mayor diversificación y posibilidades de creación. “Antes te lanzabas al vacío y el dato de audiencia del día siguiente era demasiado absoluto, y ahora tienes un feedback fantástico, contacto con muchas vías y tenemos muchos datos”, dice el creador, contento con el recibimiento de La Valla en Atresplayer Premium.

“Lo bueno de las ventanas es que las serie pueden encontrar vida en muchos sitios”, dice Écija, adelantando que, además de en el servicio premium de Atresmedia, la serie podrá verse en abierto en Antena 3 y en una de las principales plataformas de streaming ya asentadas. De todas formas, se atreve a pronosticar que este gran suflé de producciones bajará en un futuro, y que solo las de mayor calidad permanecerán en el tiempo.

Qué ocurrirá con las series en abierto es una de las grandes dudas que surgen esta nueva forma de entender el mercado. Sin embargo, Écija tiene claro que más allá de donde se emitan, lo importante es el contenido. “Las series más vistas en abierto son las que más se ven en plataformas”, asegura, y considera que habría que empezar a desterrar la distinció entre ambos timpos de series. “Si algo te emociona, no te paras a pensar si has pagado o no una suscripción”, concluye.