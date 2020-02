Aperribay confirma que será Odegaard quien decida si sigue en la Real Sociedad

Granada, Athletic de Bilbao, Real Sociedad y Mirandés son los cuatro equipos que han conseguido llegar a la semifinal de la Copa del Rey. Cuatro representantes, uno de cada club, han pasado por El Larguero para analizar como preveen estos encuentros y cómo lo están viviendo en los respectivos vestuarios.

Jokin Aperribay, presidente de la Real Sociedad, ha sido el encargado de poner voz a los sentimientos blanquiazules de cara a esta semifinal. El equipo Txuri - urdin recibirá en la primera vuelta al Mirandés en Anoeta. Rival dónde se encuentran tres jugadores cedidos de la Real Jon Guridi, Martín, Modibo Sagnan: "Jon y Martín Son dos chavales que llevan toda la vida en la real y nos alegramos por ellos. El Mirandés probablemente sea el mejor equipo de la copa".

Pero si hay un nombre propio que destaque en el equipo blanquiazul, es Odegaard: "Si se cumplen los objetivos debería ser más fácil que se quede, pero ya veremos". Una decisión que mantiene en vilo a club y afición pero que solo depende, como ha dicho el presidente de la Real, del jugador.

🎙️ Aperribay en @ElLarguero: "El acuerdo entre clubes es que esté dos años"



Yago de Vega: "¿Si el jugador dice que se quiere quedar en la Real el próximo año, si él dice eso, se queda y no hay más que decir, no?



Aperribay: "Efectivamente"https://t.co/bejRygcHfQ pic.twitter.com/GJJHRLJkud — El Larguero (@ellarguero) February 7, 2020

En Miranda están “expectantes por vivir una noche bonita en Anoeta”, como ha asegurado Chema Aragón, su director deportivo. Además, se han mostrado contentos con el rival: “No prefería al Granada porque era un equipo muy intenso como el nuestro”.

Una Copa del Rey que les emociona: “Quizá somos los que valoramos el premio de esa final, esa gran final”. Con un formato que considera equitativo: “Ha habido posibilidad para todos. Todo el mundo tiene un mérito. La real ha tenido que jugar en el Bernabéu para llegar a la semifinal y el Athletic contra el Barça. No tienen que devaluar ni desmerecer el esfuerzo realizado por los cuatro semifinalistas”.

La otra pareja de estas semifinales está formada por el Athletic de Bilbao y el Granada. Los leones recibirán en casa a los andaluces en la primera vuelta.

“El sorteo ya en semifinales no había mucho que elegir. Nos ha tocado el Granada que es un equipo complicado. Me encantó el Granada contra el Valencia con un veterano como Roberto soldado”, decía Andoni Goicoechea. Que también ha querido recordar que esta competición se le da bien al Athletic: “Hay una grandísima oportunidad, la Copa del Rey es muy importante”. Y a pesar de que el Athletic ya sueña con una final vasca, “me encantaría una final Athletic y Real sociedad”, los andaluces no lo pondrán nada fácil.

Después de 60 años sin disfrutar de unas semifinales, se aferrarán a ellas, como ha señalado su director deportivo, Antonio Fernández: "Somos un equipo humilde que nos ha costado mucho esfuerzo llegar a semifinales y vamos a pelear". Además asegura que los nazaríes no se achican ante la historia: “es el segundo equipo con más títulos en el campeonato pero lo que cuenta es el presente. Es un gran equipo y va a ser muy difícil porque el Athletic va a ser un equipo muy fuerte. Valoramos positvamnete que la vuelta sea en Los Cármenes”.