Bob Pop te explica por qué no debes discutir con un idiota

Discutir es un arte. Las discusiones no tienen por qué ser negativas, y algunas de ellas te van a enriquecer, tal y como cuenta Bob Pop en el último programa de Si sí, o si no, ese tribunal ilegítimo que cada miércoles puedes disfrutar en la Cadena SER a través de Youtube.

"A mí me gusta mucho discutir para no tener la razón y además me encanta discutir civilizadamente y asumiendo que me pueden convencer de lo contrario. Me parece una actividad divertida pero asumiendo que yo no voy a imponer nada", reflexionó el escritor y presentador madrileño.

Posteriormente, Bob añadía que "nunca hay discutir con alguien a quien no respetas intelectualmente, con un gilipollas básicamente. Te vas a negar a aprender nada de lo que te diga aunque tenga la razón en ocasiones porque es tan gilipollas que le respetas tan poco".

"Discutir con um idiota no, porque ese idiota puede tener la razón y tú no se la vas a dar", señaló Bob Pop. "Básicamente estás diciendo no a discutir en Twitter", le comentó Jorge Ponce. "Ni en persona con gente indeseable", concluyó.