Así suena 'At the door', el regreso (sin guitarras) de The Strokes tras cuatro años de silencio discográfico

The Strokes ha roto este martes cuatro años de silencio discográfico con At The Door, el primer adelanto del que será su sexto disco, The New Abnormal, grabado en los estudios Shangri-La de Malibú y producido por Rick Rubin, que verá la luz el próximo 10 de abril Pero aunque la voz de Julian Casablancas resulta inconfundible, lo cierto es que la banda de Nueva York ha optado por cambiar completamente de registro, renunciando a sus características guitarras.

TRACKLIST DE 'THE NEW ABNORMAL' 1. The Adults Are Talking 2. Selfless 3. Brooklyn Bridge To Chorus 4. Bad Decision 5. Eternal Summer 6. At The Door 7. Why Are Sundays So Depressing 8. Not The Same Anymore 9. Ode To The Mets

At The Door sonaría a balada rock si no fuese porque lo que impera en la canción son los sintetizadores. Tanto que, de hecho, recuerdan más a MGMT o incluso a Pet Shop Boys que a sí mismos. Una evolución insinuada en su último disco, Comedown Machine (2013) y no tanto en su último EP, Future Present Past (2016), que en todo caso sí recuerda a la carrera de Julian Casablancas en solitario.

Pero el sonido no ha sido la única sorpresa de este retorno porque el videclip es un pequeño relato de dibujos animados dirigido por Mike Burakoff (que ya dirigió un videoclip de MGMT, por cierto) en el que aparecen alienígenas, conejos, robots y una especie de superheroína, pero ni rastro de los músicos.

El primer gran disco del siglo XXI fue el Is This It (2001) de The Strokes, una colección de rabiosas canciones de rock que, con Last Nite a la cabeza, propulsó la sensación de que las guitarras y las chupas de cuero habían vuelto para quedarse. No tardó mucho en aparecer una réplica británica —The Libertines— y tampoco un segundo disco, Room On Fire (2003), con el que lograron lo que parecía imposible: superar las expectativas. Pero desde entonces nada ha vuelto a ser lo mismo.

First Impressions Of Earth (2006) supo a poco y, tras cinco años sin sacar disco, Angles (2011) tampoco estuvo a la altura de lo que habían demostrado anteriormente. En paralelo, tanto Julian Casablancas como Albert Hammond Jr. han ido sacando discos en solitario, pero la gesta de sus dos primeros discos fue tan grande que solo bandas como Arctic Monkeys, Arcade Fire o The xx pueden ocupar tanto espacio en el cartel de un gran festival.

La banda formada por Julian Casablancas, Nick Valensi, Albert Hammond Jr, Nikolai Fraiture y Fabrizio Moretti arrancó 2020 con un gran concierto en el Barclay's Center de Nueva York y la semana que viene (19/2) presentará su nuevo directo en Londres, pero también actuará en la próxima edición del Primavera Sound. Seguro que en su repertorio, además de las nuevas canciones de The New Abnormal, no faltarán hits como Someday, The Modern Age, Hard To Explain o I Can't Win.