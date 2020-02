María Neira (OMS) no ve motivos para la cancelación del Mobile World Congress

Escucha la entrevista completa a María Neira en 'Hora 25':

La directora de Salud Pública de la OMS, María Neira, ha pasado por el programa 'Hora 25' después de que la OMS haya declarado el coronavirus de Wuhan "enemigo público número uno del mundo" después de que haya rebasado la barrera de los 1.000 muertos. "Si no actuamos con urgencia habrá más casos y más costes", ha asegurado este martes el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quen incluso no ha dudado en comparar este coronavirus con el terrorismo: "Más allá del número de casos y muertes que cause, el problema es el gran trastorno político, económico y social que supone. Y un virus puede ser una amenaza más seria que cualquier acción terrorista", ha reiterado.

En paralelo, el avance de la enfermedad está comenzando a condicionar la actividad económica mundial. Sus efectos más cercanos en España se están dejando sentir en el Mobile World Congress de Barcelona, evento del que se han descolgado ya más de una veintena de empresas, entre ella Facebook, AT&T y Cisco.

Sobre esta escalada del lenguaje de la Organización Mundial de la Salud, las informaciones que circulan alrededor de la enfermedad y sobre su posible efecto en el Mobile World Congress de Barcelona se ha pronunciado Neira en la Cadena SER:

El avance del coronavirus de Wuhan

"Es una amenaza de la que hay que prepararse y tomar medidas (...) A veces los rumores y la acción política pueden ser peores que los virus. Hay que estar preparados, con toda la serenidad, para el peor escenario, aunque este no tenga por qué pasar"

"Si esta transmisión del coronavirus no se frena será un mal escenario, pero si todos trabajamos juntos hay una buena oportunidad para atajarlo"

"Hay que ver que ocurre con las medidas tan draconianas que China está poniendo en marcha. Eso no se puede mantener mucho más tiempo, hay que ver cómo evoluciona"

"El 80% de los casos son síntomas leves, pero esto es como un incendio, hay que tener preparados a los bomberos"

Las nuevas informaciones del coronavirus

"Seguimos manteniendo que por el momento el periodo de incubación son entre 6 y 12 días, hemos adoptado la cifra de 14 días por precaución"

"No, como digo, hay que estudiarlo todo, ninguna hipótesis se queda sin estudiar, y estar preparado para todo, pero ninguna de esas dos cosas tiene indicios de ser así. El virus no se transmite por las tuberías como se ha dicho en Hong-Kong".

La suspensión del Mobile World Congress

"Yo invitaría a todas las personas que hacen este manejo del riesgo y que están tomando estas decisiones, que les corresponde y que nadie les va a imponer una posición, a tener en cuenta lo siguiente. La OMS la componen más de 400 expertos (...) El mundo sigue moviéndose, no hay nadie en la OMS que use una mascarilla, nadie".

"No hay ningún caso en Barcelona ni en Cataluña. Quien haga la valoración de riesgo que tome sus decisiones, nosotros vamos a dar las herramientas pero no vamos a imponer nada. Pero que tenga en cuenta que el mundo sigue moviéndose, vuelan aviones en los aeropuertos, los metros de todo el mundo funcionan y no ha habido ninguna explosión de casos del virus"