¿Puede la terapia avatar ayudarnos a superar el duelo?

Madre e hija se acercan, se abrazan y se hablan. La niña le pregunta dónde ha estado y si ha pensado en ella. La madre rompe a llorar y le dice que la ha echado de menos todo el tiempo. Es la escena que reproduce un documental surcoreano en el que sólo la madre es una persona real, de carne y hueso. La niña es una perfecta recreación virtual del aspecto y la voz de su hija de siete años, fallecida en 2017 como consecuencia de un cáncer. Provista de unas gafas de realidad virtual el experimento permite a la madre interactuar durante unos segundos con el doble virtual de su hija mientras fuera de la pantalla el padre y los hermanos de la niña observan la escena.

Podría parecer una secuencia extraída de la serie Black Mirror pero, según ha contado en La Ventana Jesús de la Gándara, jefe de Psiquiatría del Complejo Asistencial de Burgos, forma parte de un futuro mucho más próximo del que pensamos. "Las denominadas terapias-avatar son ya una realidad que permite utilizar dobles virtuales que o bien te representan a ti mismo o a otras personas para ayudar a entender problemas emocionales, modificar conductas o por ejemplo, luchar contra las fobias mostrando a una versión tuya enfrentándote a lo que te da miedo. Se pueden usar y son un futuro prometedor".

Fortaleza emocional para afrontarlas

En su opinión, la clave es quién usa esas tecnologías, cuál es su destinatario y con qué fin. "Un uso anecdótico, similar al de Black Mirror, rayando casi en la comedia negra, no interesa", pero sí puede resultar de interés para el campo de la psicología y la psiquiatría mientras esté supervisado por profesionales y se tenga en cuenta un estudio previo de la personalidad de los pacientes. Y es que no a todos nos produce el mismo impacto psicológico las mismas cosas ni tenemos la misma fortaleza emocional para afrontarlas. De la Gándara lo compara, por ejemplo, con las operaciones de cirugía estética y la reacción psicológica de rechazo o de apego que puede provocar en el paciente ver cambiada su imagen corporal.

"Ahora se trabaja ya en la elaboración del llamado fenotipo digital gracias a la información ingente que la tecnología tiene de nosotros. Nuestros móviles, el reloj de pulsera inteligente, saben mucho de lo que nos gusta y de lo que nos da miedo, de cómo están nuestras pulsaciones o de nuestros hábitos. Y esa información puede ser valiosa para diagnosticar pautas de comportamiento y actuar sobre las que sean necesarias".

Para De la Gándara, la tecnología no es buena ni mala en sí: "el siglo XXI pasará a la historia como el de las pantallas y eso nos permite hacer cosas que antes no podíamos y establecer vínculos impensables con fantasmas de nuestro pasado, fobias o filias". Un debate, recuerda, que no puede permanecer ajeno a las reflexiones éticas y profesionales.