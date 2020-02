Agitado, no mezclado

Sabrás que se trata de un asunto importante porque lo traigo escrito. Y voy a dar, con perdón, mis conclusiones. El amor es un asunto privado. Cuando se exhibe, ya no digo cuando se televisa, todo el mundo se lo pasa bien menos tú. Antonio Gamero decía: "Yo no le cuento mis penas a mis amigos, que los divierta su puta madre". Lo que no puedes contar son tus alegrías, porque en el momento en que las compartes te quedas sin ellas. Segundo y último punto. He visto que en este concurso se ha confundido el amor, el sexo y la fidelidad. Son tres asuntos independientes, de hecho conviene no mezclarlo. La sociedad se echó a perder el día en que se creyó que el sexo tenía que ver con el amor, que el amor tenía que ver con la fidelidad, y que la fidelidad tenía que ver con el respeto. Por eso mi resumen de La isla de las tentaciones son estas dos líneas de Juan Sanguino en El País: "Al poner un pie en la playa, Susana exclamó: "Ver a Mónica Naranjo ha sido un golpe de realidad". La isla de las tentaciones es un lugar donde Mónica Naranjo es lo que te recuerda que estás en el mundo real".