Madina: "La derecha piensa que hacer cosas buenas es malo"

Eduardo Madina lleva casi cuatro años alejado de la primera plana política. El que fuera secretario general del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso ha analizado en una entrevista en el programa Buenismo Bien la situación política actual tras una investidura fallida y la nueva legislatura.

El vasco se ha puesto serio para reivindicar el papel fundamental del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero en sus siete años de mandato: "Él ha sido, sin duda, la mejor persona que ha dirigido España, sobre todo teniendo en cuenta quién le precedió y quién le sucedió. Se nos olvida que Zapatero habló mucho en su día de ETA, de Cataluña, del matrimonio igualitario... Era un adelantado a su tiempo y muchos no lo vieron". Madina ha confesado que se siente mucho más ligado a la política de Zapatero que a la de Felipe González, otro histórico del socialismo: "He trabajado con él en toda mi etapa política, durante sus dos legislaturas. Estoy totalmente formateado culturalmente por José Luis".

Madina ha recordado que la primera persona a la que se insultó llamándola 'buenista' fue a Zapatero: "La derecha pensaba que hacer cosas buenas era malo, y ahora ha vuelto a ese punto otra vez, sólo hay que ver lo que ha pasado con la Ley de la Eutanasia". El ex diputado no ha querido dejar pasar la oportunidad de hablar sobre el histórico debate entre la derecha y los derechos civiles. "La derecha se opuso al divorcio, a la ley de dependencia, a la interrupción voluntaria del embarazo, la ley de identidad de género... Y luego es curioso porque son los que más se benefician de ellas, mirad a Álvarez Cascos con el divorcio", bromeaba haciendo referencia a las tres separaciones que lleva ya el ex ministro de Fomento con Aznar y que se opuso a la legalización de este derecho en 1981.

En un tono más serio, Madina apuntaba que leyes a favor de los Derechos Humanos también mejoraría la vida de los propios diputados que votan en contra de ellas: "Los avances llegan incluso para los que se oponen a ellos, acaban pasando por encima y terminan haciéndolos suyos. Estoy seguro de que en diez, quince años, la derecha utilizará la eutanasia en su discurso". Además, no se ha olvidado de hacer un alegato a favor de estas leyes: "Vivimos en un país que tiende al monopolio de todo, sobre sexualidad, modelo familiar, religión, vida, muerte... Y a ellos, a la derecha, no les gusta romper ese monopolio, no les sienta bien".

El ex político ha sido el último invitado de Buenismo Bien, recogiendo la estela que otros compañeros de profesión han ido dejando por el programa, el más reciente Agustín Zamarrón, diputado por Burgos del Partido Socialista y el diputado de mayor edad de la cámara.