El ministro Planas desgrana los planes del Gobierno contra la crisis del campo

Hacer públicas las sanciones a los supermercados -hoy son secretas-, prohibir prácticas comerciales que destruyan valor, establecer precios de referencia para toda la cadena y, en cada uno de los pasos, impedir que se venda por debajo de lo que marca el eslabón anterior -y por tanto prohibir la "venta a pérdidas"- y repartir el impacto de estas medidas entre productores, distribuidores y consumidores, para evitar que sean los compradores quienes tengan que asumir todo el coste, son algunas de las claves que el ministerio de Agricultura plantea para paliar la crisis de los agricultores que prepara el Gobierno y que el ministro del ramo, Luis Planas, ha adelantado en Hora 25 de los Negocios.

"Ahora mismo no se publican (las sanciones) y yo creo que las de mayor gravedad tienen que ser públicas por un carácter de ejemplaridad. Creo que es una cuestión bien clara, creo que es un viejo debate en relaciñon con las sanciones, creo que este no es un tema privado, es un tema de interés público" ha señalado Planas quien, además, ha advertido de que, campañas como la del 'fresón gratis' corresponden a "una práctica claramente desleal desde el punto de vista de la promoción. Significa evidentemente que algo se ha comprado y en este caso pues se regala esto es un problema económico, pero también de reputación y un problema social. Lo que se regala es porque tiene un coste muy bajo o un coste cero, y esto evidentemente es inaceptable. Inaceptable desde el punto de vista productivo e inaceptable jurídicamente".

Respecto a la reducción del número de peonadas necesarias para percibir subvenciones vinculadas al trabajo, el titular de la cartera de Agricultura ha defendido que la intención del Ejecutivo es rebajarla a 20. "Como anunció el presidente del gobierno hace unos meses, y yo mismo también lo comenté, creo que parece absolutamente lógico que se adopte una decisión a este respecto, pero no me corresponde a mí, será mi colega la ministra de Trabajo. De 35 (peonadas), lo ha sido habitualmente a 20, es la cifra de referencia. En fin, corresponde a la ministra de Trabajo y Economía Social hacer esta propuesta, no quiero meterme un negociado que no es el mío. Pero la voluntad del Gobierno es responder a esta situación social que es real, si visita cualquier lugar de Andalucía o Extremadura se dará cuenta de que este año la campaña ha acabado muy pronto".