"Modric e Isco te dan cosas diferentes": El damnificado por la vuelta de Hazard para Álvaro Benito

Hazard ha vuelto a una convocatoria. Más de dos meses después, el belga está de vuelta. El exjugador del Chelsea estaba encontrando su lugar en el verde, pero una entrada de Meunier en el último Real Madrid - PSG tumbó al futbolista blanco.

La llegada de Hazard, como si de un fichaje invernal se tratase, puede aportar mucho al cuadro de Zidane. Aunque hasta el momento no se le haya visto mucho y ahora tenga que volver a entablar partidos y ritmo de competición. Álvaro Benito, colaborador habitual en El Larguero, ha aportado su opinión: "Para mí está inédito. Esperamos mucho de Hazard. Espero mucho de él. No me conformo con poco con este jugador. Debe ser el líder ofensivo del equipo, incluso por delante de Benzema. Benzema te da mucho, pero esa capacidad de meter miedo a las defensas te la da este jugador".

La relación de Hazard con Benzema apenas tuvo tiempo de concretarse. Pero todo apunta a que son dos piezas destinadas a entenderse. "Hazard no solo tiene que liberar a Benzema, sino hacer que su fútbol luzca más todavía".

El 'problema' recae ahora en Zinedine Zidane. Decisión compleja la que tiene el galo por delante. Con todos finos, ¿quién jugará los partidos importantes? ¿Quién entrará de inicio?. "La duda va a estar en el centro del campo. Me extrañaría que Zidane no usara el 4-4-2 en partidos importantes. Ya se verá la disposición luego: si es en rombo, en línea… Si utilizas a Isco él suele a meterse más por dentro y estar cerca de los de arriba, y si utilizas a los Modric, Kroos, Valverde… Porque yo a Casemiro le pongo siempre. Va a estar entre Isco, Modric, Kroos. Valverde los día de la verdad va a estar por todo lo que da", explicó el comentarista.

"Irá en función del partido que esperes… Modric te da unas cosas diferentes a las que te da Isco. En un día donde vayas a vivir en campo contrario, Isco te puede hacer mucho bien. Cuando el rival te presiona arriba y el partido va estar abierto, Modric es muy buendo saliendo de la presión", argumentó Benito.