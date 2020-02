Cuando abandonar la política te hace ser "más majo"

En momentos de crispación se suele llamar a un ex, por eso esta semana en Buenismo Bien han entrevistado a Eduardo Madina, ex diputado socialista que abandonó la política en 2017. El vasco ha explicado cómo ha cambiado su vida desde que decidió alejarse del espectro político y, sobre todo, cómo se ve 'ese mundillo' desde fuera, como simple espectador.

La despedida de Madina se ha comparado con el reciente adiós de Borja Sémper, ya ex portavoz del Grupo Popular en el Parlamento Vasco, por tener ambos un perfil parecido dentro de sus antiguos partidos. ¿Qué opina Madina de su reputación de político moderado dentro del PSOE? "Es curioso, siempre tuve fama de ser de la izquierda radical, en especial cuando me presenté a las elecciones para la secretaría general, creían que era más de izquierdas que Pablo Iglesias, que era un rojo que iba a asaltar el Palacio de Invierno", bromeaba. Madina se quejaba de que hubiera tenido que irse para que le llamaran 'moderado'. "A mí me parece perfecto que haya gente que considere que ser tan de izquierdas es malo, el problema sería lo contrario", ha añadido entre risas.

Y, aunque no se defina a sí mismo como alguien moderado, sí que cree que esa percepción responde a una especie de 'nostalgia de otro tiempo': "Es como cuando estás en casa, te pones un disco de música de los 80 y piensas que ya no se hace música como la de antes. Con la política pasa lo mismo". El vasco afirma que dentro de 20 años pasará lo mismo con los que ahora están en el centro del mundo político, que se les echará de menos rememorando tiempos pasados.

Respecto a cómo es su relación con otros ex compañeros de profesión, también disidentes como Roldán (Cs) o el ya mencionado Sémper, Madina ha sido claro: "Me llevo bastante bien con todos. Cuando dejas la política te relajas, te empiezas a llevar mejor con personas con las que antes no lo hacías. Algo ahí dentro hace que esas relaciones sean peores", ha comentado refiriéndose al Congreso. E incluso ha confesado que su carácter también es diferente: "Yo creo que me he vuelto más majo desde que dejé de ser político".

¡Nuevo programa! Se viene @EduMadina para ayudarnos en una misión: encontrar un invitado de derechas que mole.

Fracasamos.



Se ve por aquí 👉 https://t.co/OIoUzpkLa3 pic.twitter.com/MzGJz32Z00 — Buenismo Bien (@BuenismoBien) February 15, 2020

Además, Madina, como ejemplo de ex político con talante, ha sido el encargado de buscar nuevos invitados para Buenismo Bien tras las expresa petición de Burque y Quique Peinado. En esa búsqueda de buenistas, ha recomendado nombres como Cristóbal Montoro, Andrea Levy o Inés Arrimadas. ¿Será alguno de ellos el próximo invitado en el programa?