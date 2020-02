Ciudad Real, candidata a acoger el MWC

Hoy traigo un testimonio emocionante. Una persona que ha decidido hacer el bien y ayudar a los demás. Con motivo de la suspensión del Mobile World Congress en Barcelona, una mujer de Ciudad Real ha ofrecido su casa para que se haga allí.

Encarnación Ramírez, buenos días.

Buenos días

Se ofrece usted para que se haga el Mobil Wolrd Congres en su casa. ¿Estamos en lo cierto?

Sí, señor. La casa es pequeña, que es un piso, pero si nos organizamos bien...

Pero es mucha gente la que interviene ahí, eh.

Ya, pero mi hijo ya se ha casado y la habitación de él queda libre. Allí se podrían poner en una vitrina curiosa muchos smartphones y si hay que quitar muebles de la casa, pues se quitan.

Usted ha lanzado hoy mismo esta propuesta.

Si yo he escrito a la alcaldesa de Ciudad Real, a Doña Pilar Zamora, a ver qué me dice. Yo me dije: voy a proponérselo, porque el no, ya lo tengo.

¿Pero no tiene usted miedo al coranavirus?

Mire usted, yo tengo ciática, dolores lumbares, artritis, artrosis, diabetes, cataratas, hipertensión, lumbalgia, vista cansada. Asi que yo miedo al coronavirus, pues la verdad es que no tengo.

Pero yo insisto en que tanta gente no va a caber en su piso, señora.

Si se hace de una vez no, pero si van viniendo de a pocos, si me ha de durar en la casa el Mobile World Congress un año, pues que dure un año. Como si son dos años. Yo tampoco tengo nada que hacer. Tengo al hijo ya criado, así que me puedo dedicar en cuerpo y alma al World Congress Mobile.

Encarnación, a ver que le dice la alcaldesa de Ciudad Real.

A ver, a ver. Yo creo que esto para Ciudad Real sería bueno, y si el dinero que iba a ir para Barcelona viene a Ciudad Real, mejor, que más falta nos hace.