El divertido error de Andreu Buenafuente con la palabra 'gloryhole'

Andreu Buenafuente no es solo el presentador de espacios de comedia más famoso del panorama nacional sino también un gran 'inventor' de palabras y conceptos que no tenían cabida hasta el momento en el que su mente se puso en funcionamiento y decidió mezclarlo absolutamente todo.

En la última entrega del Nadie Sabe Nada, el popular cómico catalán volvió a tener uno de esos lapsus que le hacen confundir palabras. Todo empezó con el siguiente comentario de una oyente del programa:

"Nunca he sentido más vergüenza, aclaro que no sabe hablar inglés, que el día que le pregunté a mi marido quién era esa 'holy' tan famosa que tiene su propia biblia y su propia día. Imaginaos el cachondeo a mi costa, hoy día siguen las risas", relató la oyente.

A esta historia, Berto Romero reaccionó con un "no lo he entendido". Raudo y veloz, Andreu señaló que creía que iba por lo "holy glory". Berto se sintió desconcertado, añadiendo "no, es Holy Bible, la Biblia", hasta que se dio cuenta de que Buenafuente tenía en mente el concepto 'gloryhole', relacionado con el sexo.

Este error provocó las carcajadas del público y la reflexión de Berto, que exclamó: "¡Qué talento para varias las palabras!", mientras que Buenafuente concluyó señalando que cada vez se parece más a su propia abuela.