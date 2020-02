Berto Romero, sobre el 'becario' de Buenafuente: "Hablas de él como si fuese un perro"

Las preguntas del público son la columna vertebral de un programa como el 'Nadie Sabe Nada', que se basa en la improvisación y que presentan Andreu Buenafuente y Berto Romero, dos maestros de esa complicada especialidad de la comedia.

Una de las preguntas del último programa emitido, habló sobre los becarios del humor y rezaba así: ¿Los humoristas becarios hacen los curros de becarios habituales? Fotocopias, cafés, etc. ¿A vosotros qué os tocó hacer?

Berto Romero reflexionó y acabó sacando en claro que en la comedia no existían los becarios. Buenafuente, por su parte, contestó entre risas que "ahora es Miguel Maldonado. Qué tío, Maldonado. Va a más el caos de su cabeza y una de las cosas que más me sorprende de él es que no sabe ni lo que va a hacer. Ha llevado la improvisación a un territorio muy extremo", señaló Andreu.

"Tú le miras y él está bien, está contento y feliz", añadió el veterano cómico catalán sobre el colaborador de Late Motiv, a lo que Berto respondió: "Hablas de él como un perro".

"No tiene ningún escrúpulo. Él se prepara su sección, y le lleva un cierto trabajo. Llega al programa y tú le sacas otro tema, y es que está deseando no hacerlo", concluyó Buenafuente sobre una de las grandes revelaciones de la comedia en los últimos tiempos.