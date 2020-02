¿Desayuno ideal? "Hay que alejarse de los patrones que marca la industria"

La FEN, Fundación Española de Nutrición, presentaba la semana pasada “su desayuno ideal”, ya que desde hacen años intentan implantar el 13 de febrero como el Día del Desayuno. Esta Fundación está patrocinada por empresas como Pepsi, Cocacola, McDonalds, Telepizza, los vinos Vega Sicilia, colaboran también con ‘Cerveza y Salud’… algo que para muchos expertos “desentona” con los hábitos y consejos de alimentación saludable que intentan transmitir. Si a eso unimos que dentro de su propuesta se incluyen ciertos alimentos que otros profesionales de la salud ponen en duda como ideales, como cereales y derivados como las galletas, los batidos y zumos, la miel o la mantequilla, se incrementan las dudas oibre la propuesta de este colectivo médico.

Por eso desde SER Consumidor se invitó a Gregorio Varela, presidente de la FEN, al programa. Queríamos que nos hablara de sus propuestas de desayuno, conocer sus argumentos…Pero finalmente, tras pedir las preguntas con antelación y conocer que en el programa también intervendría un dietista-nutricionista, declinó la invitación.

Pese a todo, nosotros seguimos con nuestro propósito de tratar aclarar algunas dudas: ¿Existe un desayuno ideal?¿Es el desayuno la comida más importante del día?¿La industria alimentaria nos está llevando a un desayuno con productos insanos? Y lo hicimos con Juan Revenga, dietista-nutricionista y colaborador del programa, además de conocer las opiniones de consumidores.

¿Es el desayuno la comida más importante del día?

Juan Revenga despejó la eterna duda. “No, no es la comida más importante del día. Hacemos de 2 a 5 comidas al día, hacer distinciones entre cuál es la más importante es absurdo. Hay gente que no desayuna y no por eso van a condicionar su pronóstico de salud”, explicó.

Desde la FEN exponen que el aporte de energía que nos tiene que dar el del desayuno oscila entre el 15% y el 25%. Algo con lo que el autor de ‘Adelgázame, miénteme’ no está de acuerdo. “Pues como hagas dos comidas al día lo tienes complicado. Porque la otra comida va a tener que aportar entre el 85%-90%”. Y aclaró: “ Es un absurdo. Es una forma de tecnificar el hablar de calorías y porcentajes de grasas e hidratos… Es un concepto que está alineado con los estándares de nutrición y alimentación del siglo pasado”.

¿Existe un desayuno ideal?

Que la FEN decidiese no intervenir en SER Consumidor es algo que a nuestro dietista no le pareció raro. “No me sorprende. Sus promotores chocan con cualquier consejo de una buena alimentación”. Y es que desde la fundación que preside Gregorio Varela aconsejan para el desayuno productos como la leche, la fruta, el aceite de oliva, jamón, tomate… pero también galletas, churros, bizcochos, batidos…algo que choca, para muchos expertos, con un estilo de vida saludable.

¿Es raro que hagan este tipo recomendaciones? Le preguntamos a Juan Revenga. “Son productos que asociamos a las marcas de los ultraprocesados”, comentó el colaborador. "Si queremos saber si un producto es verdaderamente saludable para ponerlo en el desayuno, lo que tenemos que hacer es preguntarnos si lo podríamos poner en cualquier otra comida del día. Si es así, adelante con el desayuno”, expuso el dietista.

Hay personas que no desayunan. Otras que no pueden salir de casa sin comer. Por lo que el nutricionista dejó claro que no podemos “universalizar” el mundo de la alimentación. Cada persona es distinta y puede decantarse por el tipo de desayuno que mejor le siente. “No existe el desayuno ideal”, defendió Revenga.

Entonces, ¿qué debemos desayunar? El nutricionista se enfrentó a un pequeño test sobre alimentos que son habituales en muchos desayunos en nuestro país. Jesús Soria le proponía alimentos y Revenga - que puede desayunar cualquier alimento saludable fuera de los “cánones” establecidos, como comida del día anterior - contestaba con tres tipos de respuesta bajo el filtro de la salud: Sí, no y ‘se’ ( algo así como ni bueno ni malo).

EL TEST DEL DESAYUNO

Café/lácteos: Sí

Cereales: Ni bueno ni malo ( sí integrales)

Pan: Pasa lo mismo que con los cereales

Bollería / galletas: No

Mantequilla/margarina: Ni bueno ni malo

Margarina: Ni bueno ni malo

Mermelada: No

Aceite de oliva: Sí

Frutas: Sí

Zumos: No

Embutido: Ni bueno ni malo, mejor fiambre

Quesos: Sí

Pincho tortilla: Sí

Churros: No

Frutos secos: Sí

¿Hay intereses por parte de la industria alimentaria para imponernos un tipo de desayuno?

Juan Revenga tiene claro que hay intereses por parte de la industria para normalizar la ingesta de diversos productos a la hora de desayunar. “Es lo que hace tiempo se conocía como desayunos saludables en el Congreso y en el Senado. Los representantes de las marcas más importantes de cereales, galletas, pastelería, zumos… todas esas cosas que son típicas del desayuno pero que no son especialmente saludables, se daban cita para mayor bombo suyo en estos entornos”, explicó.

Y para dejar claro que tipo de alimentos podemos desayunar, el colaborador puso un ejemplo muy sencillo. "Si tu desayuno no se parece a lo que anuncian en la TV, es un buen desayuno. Nos tenemos que alejar de esos patrones que la industria nos recomienda", concluyó.