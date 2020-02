El mundo al revés

Ayer, Willy Toledo estuvo en el juzgado, en la vista oral, por las cosas esas que puso en Facebook sobre Dios y la Virgen.

Estaba yo anoche oyendo la radio que hablaban del tema y como estaba yo cansado me fui quedando dormido mientras oía la radio y soñé que el mundo estaba al revés, y en sueños lo que yo oía por la radio era totalmente distinto. No tenía nada que ver.

Esta mañana, la Virgen María ha acudido al juzgado acusada de ofender a Willy Toledo. Corresponsal en los juzgados, Abelardo Sáenz

La santísima Virgen ha llegado con su abogado al juzgado número 26 de Madrid para declarar por haberse cagado en Willy Toledo y ofender así al famoso actor.

La Virgen María, sentada en el banquillo y preguntada por el juez, ha declarado que no pretendía ofender a Willy Toledo al cagarse en él, sino simplemente expresar su pensamiento político y ejercer su libertad de expresión.

Y nada, al momento me he despertado y he visto que todo era un sueño. Pero, al menos a mí, me hubiera gustado que la Virgen hubiera dicho eso de Willy Toledo.