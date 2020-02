La cohesión perfecta de León Impala

Lo opuesto tiende a atraerse. Algo así pasa con las voces de Diana Palazón y Chema León –creadores de León Impala– que con unos registros antagónicos han conseguido fusionar con tino (y mucho trabajo) sus cantes. "Uno de los pasos fundamentales ha sido esa búsqueda para acercar esos extremos evidentes y hacer una sola voz", explican en Fuego y Chinchetas, donde han presentado su primer disco de larga duración que adopta el nombre de El plan y que lo tocarán el 21 de febrero en la madrileña sala Moby Dick.

Y es que desde La grieta, su primer EP en 2018, han sabido que ese contrapuesto encajaba a la perfección. En este trabajo, que ya cuenta con algo más de dos meses en la calle, se acercan más. Un disco que habla de un viaje y que se hace preguntas eternas sin respuesta. "Cuántas preguntas hay sin respuesta... me parecen interesantes porque te abren un mundo de posiblidades y además te entrentan a ti mismo, a qué respuestas tienes tu", reflexiona Diana. Un dueto que se apoya en Ester Rodríguez (bajo y coros) y Queque Maroto (batería) para completar León Impala.

No hablan para una generación, no intentan conectar con un público en concreto, lo que escribe la banda nace de sus propias inquietudes. "Me parece más interesante sugerir que establecer una cátedra", sentencia Chema. Un disco que tiene ocho cortes, una canción puente que les llevó a este álbum –Cristal– y un temas más aguerridos (como Hombre animal) y otros que te llevan a la calma (La piedra y la luz). "Es una invitación a un viaje más que a un fiestón", admiten. La bisagra de todo fue Cristal, esa es la definición que dan para un tema que no entró en el EP de 2018 pero que sirvió para abrir un camino de búsqueda, experimentación y que desembocó en este fantástico plan: "De un sitio nos llevó a otro".

¿Miss Caffeina y Varry Brava se conocen lo suficiente? Están compartiendo la gira 'Dancetería' pero hemos querido saber hasta qué punto están compenetrados recordando el famoso programa de 'Su media naranja'

Un estilo –el dream pop– que les sitúa en un espectro casi único en el panorama nacional aunque en su música encontremos tonos de bandas como Nudozurdo, Apartamentos Acapulco, Los Planetas e incluso la voz de Chema recuede a la de Ricardo Lezón (McEnroe). "Mucho de nuestro bagaje actual es internacional, eso hace que no estemos muy preocupados por hacer un indie español y que encaje en los moldes de la industria española", señala el propio Chema que recuerda que su productor es Raúl Pérez (La Mina Estudio) que también es el de McEnroe y Ricardo Lezón cuando trabajó en solitario. "Son trabajos que se nos han pegado de otros artistas".

Dos actores –seguro que sus caras les sonarán– que se lanzaron a hacer discos. "Es algo distinto porque como actor entras en proyectos más hechos porque hay un guión, con León Impala es un proyecto desde los dos y para los dos", señalan. Un trabajo que roza la perfección con las infinitas capas que envuelven su sonido y que ponen la guinda con el físico, un CD al que no le falta detalle y que se presenta con la foto (de Pau Roca de La Habitación Roja) de un restaurante en Glasgow. "Tenemos pendiente ir a ese restaurante. Nos enamoramos de esa foto y de lo que significa para nosotros todo el mundo anglosajón". Mogwai, una de sus referencias más presentes, son de Glasgow y es una ciudad que "sí que podría tener un significado en el inconsciente".