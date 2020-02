Broncano enseña cómo tiene la rodilla tras darse un fuerte golpe escalando

David Broncano es muy probablemente el humorista del momento. Lleva un par de años siéndolo pero también tiene una vida más allá de la comedia y su tiempo de ocio lo suele cubrir practicando diferentes deportes. Uno de sus favoritos es la escalada, un deporte de riesgo que te puede jugar una mala pasada.

"Si vieseis como tengo la rodilla... creo que la tengo rota. Tengo la rodilla fatal, tengo una foto que le he enviado al traumatólogo", relataba Broncano tras hacer un gesto de dolor al apoyar una de sus rodillas sobre su silla.

David Broncano enseña su rodilla amoratada. / Cadena SER

"Me lo hice escalando. Me caí en el último seguro, no había 'chapao' todavía el siguiente y me pegué contra la roca", señaló Broncano tras montar su amoratada rodilla y ante la sorpresa de Quequé e Ignatius, que se preocuparon entre risas por el estado de salud de su compañero.

"¿Por qué no nos habías dicho nada?", preguntó Ignatius. "Porque no había apoyado la rodilla, llevo cinco o seis días sin arrodillarme", respondió Broncano con una risa traviesa.

"Llevo varios días sin ir a las oficinas de Movistar, no me he reunido con ningún jefe así que tenía las rodillas libre de arrollidamiento", concluyó con sorna el cómico de Orcera.