Así es la primera superproducción cinematográfica grabada en vertical

El vídeo en vertical está cada vez más presente en nuestra sociedad. Durante estos últimos años hemos echado la bronca hasta la saciedad a todas aquellas personas que grababan los vídeos sujetando el teléfono móvil en vertical, obviando que tan solo eran unos visionarios de un nuevo mundo que todavía está por llegar. Claro ejemplo de ello es el televisor vertical de Samsung, quien nos demostraba que también podemos consumir todo tipo de contenido en este tipo de formato.

Mientras pasamos horas y horas consultando las historias de Instagram en nuestro teléfono móvil o incluso bailando al ritmo de TikTok, algunos directores han visto en esta nueva tendencia la oportunidad de conquistar a una nueva generación. Durante estos últimos años hemos visto proyectos menores e incluso un festival internacional mediante el que se buscaba la mejor película rodada en este formato.

La película narrará la historia de Mikhail Devyatayev

Varios años más tarde, y después de que los vídeos en vertical se hayan convertido en un habitual en nuestro día a día, llega la primera superproducción rodada de forma íntegra en este formato. Según recoge el medio especializado Deadline, el ruso Timur Bekmambetov, director de películas como Wanted o la revisión de Ben Hur, ha decidido hacer la primera película de gran presupuesto en este formato.

La película girará en torno a la historia del soldado soviético. / MTS

Y no, no es la primera vez que el ruso se atreve con este formato. En 2019, el ruso también dirigió una serie grabada en vertical que se emitiría en Snapchat. Un proyecto, titulado Dead of Night, en el que una joven tenía que escapar de una ciudad repleta de zombis con la simple ayuda de su teléfono móvil.

Así será 'V2: Escape From Hell', la primera película grabada en vertical

Mientras que la liga de fútbol alemana ha comenzado a emitir varios partidos en formato 9:16, Bekmambetov prepara una película en formato vertical, titulada V2. Escape From Hell, que estará ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Un proyecto que, tal y como ha dado a conocer el medio especializado, girará en torno al soviético Mikhail Devyatayev. Un piloto de combate capturado que escapó de un campo de concentración nazi en la isla de Usedom robando un avión.

Según ha dado a conocer el medio especializado, la película comenzará a rodarse a partir de la semana que viene en Rusia. El proyecto contará con un presupuesto de diez millones de dólares y será rodada tanto en ruso como en inglés, tal y como han dado a conocer sus productores. Respecto a la fecha de lanzamiento, desde Deadline apuntan a comienzos de 2021 para que la película llegue... ¿a la gran pantalla?