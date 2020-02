Catalina García: "No puedo aguantar un año más con estos precios, me hundiría"

Con motivo del Congreso del Bienestar y la Vida Sostenible, viajamos a Plasencia y hemos abierto ‘La Ventana’ desde la capilla de un antiguo hospital. Por supuesto, si hablamos de vida sostenible es indispensable mirar al campo. Pero no se trata de una mirada bucólica o intelectual, sino actual y cercana. Hemos querido poner el foco en las demandas, protestas y reivindicaciones de los agricultores y ganaderos que llenan las calles de las ciudades y las portadas de medios de comunicación.

Catalina García Reyes es la presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales de Extremadura y nos ha ayudado a entender su situación de hartazgo y reivindicación. Además, Catalina gestiona una explotación agraria de olivar y viñedo en Ribera del Fresno, un pueblo de 3.500 habitantes de la provincia de Badajoz.

“Llevamos muchos años reivindicando precios justos para nuestros productos”, cuenta Catalina, quien confiesa que con los años las cosas van a peor. El cambio climático afecta cada vez más en sus cosechas y, además, los precios han aumentado. “Somos el único sector que cuanto más producimos, más perdemos” porque el coste de producción ha crecido, pero los precios de venta son los mismos que hace 30 años.

Catalina es consciente de la necesidad de ser más competitivos y de adaptarse a la biodiversidad y a las exigencias medioambientales. Pero es sincera: “yo no puedo aguantar más, otro año con estos precios me hará hundirme”. Catalina no sabe cómo podría seguir adelante porque tiene que podar y recoger la vendimia cada año, “esto no es una tienda que la puedes vender”, dice. Hace 30 años se vendía el maíz al mismo precio que se está vendiendo actualmente. “Tuve que abandonar el cereal porque no era rentable”, nos explica Catalina.

“Cuando hemos ido a las administraciones a quejarnos por los precios nos decían que era un problema de mercado”, se queja Catalina, hasta que la solución que han encontrado es salir a la calle a protestar de manera contundente. “Los agricultores somos nobles y buenos por naturaleza, pero cuando llegamos a este límite hay gente que corriente que se vuelve violenta”, cuenta.

Actualmente el explotado es el que produce el bien, y eso es una perversión del mercado. Por ese motivo, Catalina exige que se prohíba por ley la venta-pérdidas, “yo no puedo vender un producto a un precio menor de lo que me cuesta producirlo”. Lo bueno, según Catalina, es que la sociedad está cada vez más concienciada y en este tema “los ciudadanos están de nuestra parte”.