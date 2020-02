El surrealismo de las ayudas de la Generalitat a los payeses afectados por un incendio

Josep Prunera es payés en la zona de Les Garrigues en Lleida, una de las comarcas afectadas por el incencio de finales de junio del año pasado que arrasó casi 6.000 hectáreas. “La Generalitat aprobó un paquete de ayudas que fueron de 11 millones para los bosques y 500 mil para los agricultores, pero algunos no se acogieron a ellas porque querían abandonar la finca, no querían seguir cultivando porque no es rentable”. En total, nos comenta Josep, salía a unos 1.100 euros por hectárea. Eran 3’5 euros por árbol de regadío, y 1’3 si era de secano, “una puta miseria”, que en su caso se tradujo en 5.200 euros de ayuda para recuperar lo quemado. Una de las condiciones era subscribir un seguro para los próximos 5 años.“Fui a agroseguros, como otros agricultores, para pedir presupuesto de cuánto me costaría asegurar mis hectáreas y me dijeron que 2.000 euros al año, esto no es rentable”.

Recordemos que el daban 5.200 euros como ayuda pero a cambio de que él pagase 10.000 euros en 5 años y que el seguro se hiciera cargo de posibles nuevos incidentes. Prunera, como otros compañeros, comunicaron a la Generalitat que en esas condiciones no querían las ayudas, pero no sabe qué ha pasado y hace unas semanas les ingresaron el dinero. Incluso a los que no iban a seguir cultivando las tierras. Ahora, las Generalitat les notifica que o presentan el seguro contratado o que devuelvan el dinero, un dinero por el que van a tener que pagar a hacienda… “Una ruina para nosotros. No merece la pena ni los olivos, ni los cereales, ni los frutales. En este momento en el campo, más vale la pena abandonar, en La Bobera “antes éramos 800 habitantes y ahora tiene 200 y la mayoría de mayores de 70 años, apenas hay cuatro casas de gente joven, eso te demuestra si vale la pena continuar en el campo.

Josep Pruner confiesa que están especialmente dolidos con la Generalitat porque “Cataluña es la única comunidad autónoma que ha renunciado a las ayudas del gobierno central. Jolines, qué está destinando la Generalitat 880 mil euros cada año para castrar animales domésticos o un millón de euros para el ADN de los osos en el Pirineo. Y nosotros ¿qué? A este paso nos van a tener que sacar el ADN a nosotros porque cuando nosotros terminemos se acaba todo”

“Que el gobierno tenga en cuenta que los agricultores somos gente noble y buena y sobre todo que en España tienen un problema, pero nosotros en Cataluña tenemos dos: el mismo que en España y el otro que tenemos aquí”.