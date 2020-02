Álvaro Benito, sobre la renovación de Sergio Ramos: "Su único punto flaco puede ser él mismo"

Este sábado el Real Madrid visita el Ciutat de Valencia en lo que marca el inicio de una semana frenética que continuará con la ida de los octavos de Champions contra el Manchester City el miércoles y que concluirá el próximo domingo con el Clásico frente al FC Barcelona. Sin embargo, gran parte de la actualidad deportiva del Real Madrid la abarca la negociación por la renovación de Sergio Ramos.

Sobre ello ha opinado Álvaro Benito en El Larguero. A la pregunta de Yago de Vega de si le quedan dos años a alto nivel para estar en el Real Madrid, ha respondido: "Sin duda. Creo que Sergio es inteligente y su único punto flaco puede ser él mismo, el jugar a lo mejor con la misma confianza o suficiencia -pero no quiero que suene peyorativo-, tan confiado en sus capacidades como estos años atrás, sino que a medida que ya no estás tan explosivo o tan rápido tienes que usar la inteligencia y la colocación como han hecho todos los defensas de la historia y Sergio lo tiene".

"Tiene capacidad para años buen fútbol, así que habrá que intentar que se quede, además porque jugadores como Sergio no tienen sustituto", ha añadido.

Por último, ha concretado: "Del tema contractual de los jugadores no estoy muy al día. No entiendo de cifras ni de lo que pide (...) La edad a día de hoy no es tan importante en los jugadores con lo que se cuidan, Sergio es un súperprofesional".