PP. Hacia el futuro marcha atrás

Pablo Casado, iluminado por Aznar, defenestró a Alfonso Alonso y nombró a Carlos Iturgaiz para crecer electoralmente reforzando la lucha antiterrorista ahora que no hay ETA. Casado busca el futuro en las brumas del pasado y diseña por control remoto un PP vasco en el que no caben Borja Semper ni Alfonso Alonso pero cabría Mayor Oreja si se animará a volver.

Para frenar su constante hemorragia de votos y avanzar hacia la unidad del centro derecha el Partido Popular desune a su exigua tropa en el País Vasco. Una tropa que se hizo fuerte importante en la lucha contra el terrorismo y que finalizado este anda buscando su sitio. La dirección nacional lo he encontrado por la vía retro, instalando su reales en una Euskadi que el viento se llevó y dentro de una España que tampoco es como era.

No sé si el PSOE es el partido que más se parece a España como gusta de decir pero está claro que el PP es el que peor se entiende con ella. Le produce urticaria tanta heterogeneidad. Considera que la actual fragmentación política es una enfermedad pasajera y que los distintos sentimientos de pertenencia son obstinaciones que se pueden corregir por las bravas como antes se hacía con los zurdos. Y nada digamos de los nacionalismos de los que abomina a no ser que los necesite en cuyo caso puede llegar hasta el amancebamiento feliz. O a no ser que se trate de Vox pero ese nacionalismo no cuenta porque es el nacionalismo de los buenos.

Así que el PP volverá al tremendismo en una tierra que lucha por superarlo y acentuará su denuncia de la solidaridad fiscal vasca al tiempo que atrinchera su oasis fiscal de Madrid recordándonos la acusación del cínico: cada uno va a lo suyo menos yo que voy a lo mío.

Pablo Casado va a seguir coleccionando brillantes derrotas electorales como quiera sintonizar con un país tan complejo como este con el mando a distancia y con el calendario del año que no es.