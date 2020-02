Los pueblos más pobres viven del campo

Huesa, en la provincia de Jaén, es el segundo pueblo más pobre de España, su renta media no llega a los 12.000 euros anuales, muy por debajo de los 26.000 que tiene España. En este municipio, de 2.500 habitantes, el 78% de los trabajadores cotiza en el régimen agrario, es decir, casi todos viven del campo.

"Si usted coge el coche y se da un paseo por la provincia de Jaén verá que, por desgracia, casi el 90 % de las chimeneas de la industria que echan humo son de las almazaras. No hay otra industria". Mari Carmen, hija y nieta de agricultores sabe de lo que habla. Ella trabaja los fines de semana su pequeña explotación, como la mayoría de los habitantes de Huesa, y de lunes a viernes en la administración de la Cooperativa Aceitera Nuestra Señora de la Cabeza.

Huesa está situado entre las sierras de Cazorla y Mágina. Aquí se vive bien, muy tranquilo, nos dice su alcalde, Ángel Padilla, "lo malo es depender sólo del monocultivo del olivo", esa es, en su opinión, la principal razón de que su pueblo esté en el ranquin de los que tienen menor renta de España. "No hay industria y es difícil que, sin mejorar las comunicaciones, haya alguna que se anime a instalarse en la zona". Cuando el precio del aceite está por los suelos, como en la última campaña, toda la población se ve perjudicada, sigue contando el alcalde. En Huesa casi todos los vecinos son propietarios, tienen sus propios olivos, pero son explotaciones pequeñas que no dan lo suficiente para mantener a la familia. Casi todos los hombres y muchas mujeres van de temporeros a la campaña del níspero, la poda de la vid, la vendimia o a recoger la cereza a Francia. En el pueblo, durante largas temporadas sólo quedan niños y viejos.

Mari Carmen, de la Cooperativa, está convencida de que el problema que tiene el campo, no sólo el de Jaén, es el de la comercialización. Aquí, me explica, "nos hemos preocupado de tener el mejor fruto, las mejores almazaras, los mejores bidones... pero se ha olvidado lo más importante, la comercialización". Hace unos años, sigue contando, había bastante movimiento en la construcción ahora sólo quedan dos empresas, había muchas más entidades bancarias, dos zapaterías y ya no queda ninguna. Esto va cada vez a menos, a menos, y eso se refleja en la renta per cápita.