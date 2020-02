Manuel Jabois: "El Barça nunca ha ganado la Champions sin merecerla, ese placer está reservado a otros clubes"

Derrota del Barcelona

Manuel Jabois: “Fue un éxito de Pep que nos alegrásemos de las desgracias del Barcelona. El antibarcelonismo era una cosa como que no, así como que el antimadridismo siempre estuvo vigente, pero se creó ese equipo y pasamos a celebrar sus derrotas”

Tomás Roncero: “Lo que me sorprende es que el Barcelona haya empatado con el partido que ha hecho, solo han tenido un tiro a puerta”

Manuel Jabois: “El Barcelona nunca ha ganado una Champions sin merecerla, ese placer está reservado a otros clubes. Que esté jugando así me tranquiliza”

Real Madrid – City

Tomás Roncero: “Espero, quiero y deseo que saque 4-4-2, el centro del campo tiene que ser mañana la clave para dominar el juego. El Madrid con Casemiro, Kroos y Modric dominan bien. Ya sé que todo apunta a que va a ser Bale pero yo pondría a Vinicius”

Manuel Jabois: “Yo no quiero tener mucho el balón sin saber qué hacer con él. No ganar la hegemonía del centro del campo no me preocupa, lo que me preocupa es que cuándo pisemos el área sepamos que hacer”

Hazard

Tomás Roncero: “Me parece que es un futbolista colosal, que me divierte. El día del Celta no pensábamos que era un futbolista que venía de una lesión de tres meses”

Manuel Jabois: “Me parece top absoluto mundial, se conecta muy bien con Benzema, se asocian perfectamente y son dos tíos que desconciertan a cualquier defensa”

Derrota del Barcelona ante el Nápoles en el Nou Camp

Tomás Roncero: “Me provocaría la demostración de que el futbol es muy bonito, pero es mucho más práctico. Yo creo que Guardiola se gusta demasiado, cuándo abandonó la tutela de Messi, Xavi e Iniesta no le he visto jugar a nada”

Manuel Jabois: “Es pasar los octavos de final de la copa de Europa, si les ganamos vamos a estar en cuartos de Copa de Europa. Es la primera ronda eliminatoria de la copa de Europa, el día que consigamos ser diferentes al rival y al equipo rival recuperaremos eso que teníamos antes de que Guardiola fuera al Barcelona. Las victorias son muy perras, como se consigan consecutivamente la gente se acostumbra