Miquel Iceta: "La sociedad catalana está dividida y no se está propiciando un diálogo sincero sobre ello"

Este lunes se produce la primera reunión dentro de la mesa de diálogo entre Gobierno y Generalitat como parte del pacto de investidura que adquirieron Pedro Sánchez y Esquerra Republicana. En Hoy por Hoy, antes de que se produzca la reunión, entrevistamos a uno de los valedores de esa mesa de diálogo, al líder socialista Miquel Iceta, que quiere ser "optimista" de cara a ese encuentro aunque "hay muchos obstáculos a salvar" y recuerda que llevan "esperando este momento 10 años". Estas son algunas de las reflexiones que ha compartido con Àngels Barceló:

"Los independentistas tienden a olvidar que no hay acuerdo sobre lo que hay que hacer. En estos momentos en Cataluña no hay 2/3 que estén de acuerdo prácticamente en nada".

"La sociedad catalana está dividida y no se está propiciando un diálogo sincero sobre ello".

"Estamos hartos de decir que solo por el diálogo se encontrará la solución y esta mesa de diálogo es un buen comienzo. Yo no quiero tener las expectativas muy altas, pero hoy es un día feliz".

"Llevamos 10 años esperando que haya algo así. Por tanto, tendría un coste muy alto para quien quiera reventarlo".

Pactos con la oposición

"Yo espero que en el PP se vaya abriendo camino una posición más constructiva. No descarto que el diálogo sea más amplio en el futuro".

"Una negociación presupuestaria en la que mejoremos el bienestar no tiene que ser una barrera insalvable para la oposición".

"No renuncio a que en el transcurso de la investidura se puedan alcanzar acuerdos más estables".

Elecciones en Cataluña

"Normalmente uno convoca las elecciones cuando cree que es su mejor momento y ahora las encuestas dan mejores resultados a ERC. Lo normal es que antes o después del verano tengamos elecciones [en Cataluña] a no ser que el Supremo disponga otra cosa. Creo que Torra a día de hoy no sabe cuándo van a ser las elecciones".

"Doy por hecho que PP y Ciudadanos se presentarán juntos a las elecciones en Cataluña".

Reforma del delito de sedición

"Especialistas juristas dicen que hay problemas en aplicar lo que ocurrió a nuestro código penal. Y eso no quiere decir que lo que ocurrió en Cataluña no fuera grave pero, ahora, ¿es sedición? ¿si es sedición es una pena tan grande?"

"El hecho de que la sedición no se ajuste a lo que pasó no quiere decir que no consideremos que atentar contra la Constitución sea un delito importante".

"Si cambia el delito de sedición, también puede incorporarse uno de atentado contra la Constitución".