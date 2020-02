Artilugios chinos 'low cost': la mayoría no sirven para nada

Con un presupuesto de 50 euros, Íñigo Sastre y David Justo, compañeros de Cacharradas, programa de Podium Podcast, compraron diferentes productos tecnológicos a través de mercado asiático online. “La idea de este experimento surgió a través de un anuncio de un producto que prometía convertir tu iPhone antiguo en un iPhone 11”, comentaron

“Encontramos productos con descuentos de hasta el 200%. Había de todo: móviles, auriculares, altavoces… por precios que rara vez superaban los 10 euros”, explicó Justo.

Uno de los problemas de comprar en bazares chinos a través de internet es que a veces tu pedido nunca llega a casa. Pero en este caso, según nos comentaron, todos los productos llegaron. “Nos llegó todo lo que pedimos. Algunos muy pronto, con las cajas rotas, y otros muy tarde, claro”.

¿LUCES PARA EL WC?

“Vimos una luz para el váter. Se pone dentro de la taza e ilumina el váter en 16 colores distintos. Con la luz apagada, el sensor incorporado emite luces. Tiene un precio de tres euros. De los productos que hemos probado es uno de los que mejores sensaciones nos ha dejado, aunque no sirva para mucho”, expuso Justo.

AURICULARES

Compraron “varios modelos” de auriculares. “Unos eran muy grandes, eran ‘gaming’, pero no funcionaban como esperábamos. El sonido era bastante malo, eran de un plástico bastante cutre… y además no eran compatibles con la mayoría de consolas del mercado”, comentó Sastre. Y añadió que, aunque eran muy baratos, “nos gastamos un euro en un producto que se fue directamente a la basura”.

También probaron un modelo de auricular inalámbrico. “Se llamaban i7, y lo sorprendente fue que cuando los abrías delante de un iPhone, el teléfono se creía que eran los propios auriculares inalámbricos de la marca”, afirmó. Pero aunque “sonar sonaban”, el acabado y el sonido, según los periodistas, “dejaban mucho que desear”. Este artilugio tenía un precio de tres euros.

CARCASA PARA JUGAR EN EL MÓVIL

David Justo definió así uno de los productos “inútiles” que compraron: “Era una carcasa con forma de mando que incrustabas en el teléfono para jugar de forma más ergonómica a videojuegos desde el móvil”. En un principio parecía una buena idea, pero a la hora de la verdad no pudieron sacarle mucho partido. “Lo que pasa es que como están hechos con materiales de plástico bastante cutre, no permitía incorporar el ‘joystick‘ para controlar a los jugadores… no pudimos jugar a nada”, lamentó.

GAFAS PARA LEER POR LA NOCHE

Lamentablemente, este “cacharro” tampoco funcionó. “Son unas gafas que traen una especie de luz led incorporada, como si tu fueras Chimo Bayo”, bromeó Justo. Y añadió: “Lo malo es que tienen unos cristales tan malos que se ensucian rapidísimo. Con ellas parece que ves la vida en tono sepia. No ves ni aunque sea de día”.





BOMBILLA LED

Otra de las compras que hicieron fue una bombilla led que supuestamente, “se encendía y apagaba con una palmada”. “Lo malo es que escuchaba todos los ruidos de la habitación. Si roncabas, por ejemplo, se encendía la luz. Además, se apagaba a los 45 segundos de haberse encendido aunque no dieses la palmada de apagado”, explicó Sastre.

La única compra que les salió bien fue la de un móvil antiguo: el mítico Nokia 3310, “ese al que le duraba muchísimo la batería y venía con el juego de la serpiente”, comentó Justo. Solo se gastaron 10 euros en el producto y funcionaba perfectamente.

“El único punto positivo de todo esto es que puedes encontrar productos que ya están descatalogados reacondicionados. Pero si quieres comprar baratijas, no te van a servir para nada”, concluyeron.