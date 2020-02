Simón: "El virus pudo haber llegado a España la segunda semana de febrero"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha pasado por el programa 'Hora 25' para valorar el avance del contagio del coronavirus en España. A esta hora, son 23 los casos confirmados en España, tres de ellos contagios locales. De esos 23, solo uno está en estado grave.

Simón ha desvelado en la Cadena SER que en el ministerio de Sanidad trabajan con la hipótesis de que el coronavirus de Wuhan llegó a España en la segunda semana de febrero. "El virus no ha llegado cuando llegan los casos, el virus siempre está antes. La cuestión es saber cuánto tiempo antes", ha asegurado el director del centro de coordinación de alertas y emergencias sanitarias, que tampoco ha rechazado la posibilidad de que el avance de los contagios puede terminar en el aislamiento o la cuarentena de determinas zonas cercanas a los núcleos de contagio.

La entrevista completa a Fernando Simón en 'Hora 25':

Sobre el número de casos

"De acuerdo al volumen de intercambio que tenemos con Italia (...) allí hay muchos españoles que viven, trabajan o estudian en Italia. Si hay un brote extendido en ese país, podemos esperar tener las cifras que tienen ellos"

"Nos gustaría no tener los casos que tenemos. Actualmente tenemos tres personas que se han contagiado en España, pero el punto es poder identificar cómo o de quién se han contagiado. El resto son casos importados"

Sobre el estado de los enfermos

"La información es que está estable dentro de la gravedad. No tiene un pronóstico excesivamente nuevo por su edad. Tiene 77 años. A medida que avanzan los días va reduciéndose la posibilidad de fallecimiento. La evolución del sistema inmune permite el control de las enfermedades"

Sobre el origen de los casos contagio local

"En algunos de los tres casos estamos a punto de identificar un posible origen de una persona que vino a España. Luego, en otro caso de esos tres, hay una posible pista que están las autoridades tratando de tirar del hilo, de todos modos, son informaciones que tenemos que contrastar. Hay que ser un poco cauto"

"Una vez que tenemos la sospecha que puede haber habido entradas que no se hayan detectado por ejemplo cuando hay casos en Italia y nuestro intercambio con Italia es grande, tenemos que plantear la posibilidad de que se nos hayan escapado la introducción de nuevos casos"

Sobre cuándo llegó el virus a España

"El virus no ha llegado cuando llegan los casos, el virus siempre está antes. La cuestión es saber cuánto tiempo antes. Si ha estado un tiempo breve solo puede haber generado una transmisión (...) Por la poca información que tenemos, habría habido una trasmisión secundaria, esperemos que no terciarias"

"Son informaciones preliminares, pero el virus podría haber estado en España quizá desde la segunda semana de febrero, podría ser la tercera. Es posible que en esas semanas hubiese una posible cepa del virus. Si la hubo, no ha generado casos que hayan podido ser detectados. Eso no quiere decir que no haya casos, pero los que haya generado no eran detectables bien porque no tenían síntomas suficientes como para ir al médico o porque no se identificaron en el sistema sanitario"

Sobre posible cuarentenas

"Constatamos que hay una transmisión que no podemos identificar, por lo que esta posibilidad de una cuarentena se evalúa constantemente. Tenemos que estar preparados para que se plantee esa posibilidad. Sea como sea, en principio sería en zonas en torno a las zonas de riesgo"

Sobre la estacionalidad del virus y su vacuna

"Tenemos la esperanza de que con el buen tiempo el virus remita. Tenemos la experiencia de otros virus de la familia coronavirus y con virus con una estacionalidad similar como la gripe. La llegada de la primavera y el verano podría favorecer su control, pero esto no significa que desaparezca para siempre, sino temporalmente hasta otra temporada (...) Personalmente creo que con el buen tiempo el virus puede mitigar su transmisión, pero certezas no tenemos ninguna, hay que ser cuidadosos"