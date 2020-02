Frente a la histeria, sentido común

A una crisis sin fronteras, le corresponde a una sacudida financiera casi global. Hoy las bolsas se han pegado un castañazo más que la deja como no se recuerda, en el caso de la española, desde la crisis del euro del año 2011. Ya sabemos que el miedo es un motor más poderoso que la euforia, y que en este momento hay un ataque de histeria general, que, con los datos oficiales en la mano, no se corresponde en absoluto con la gravedad de la enfermedad que desarrolla el coronavirus. Pero el mundo es como es y no como nos gustaría, seguramente. Y los periodistas estamos aquí para contarlo. Las caídas generalizas de la bolsas no tienen, de momento, una traslación a la economía productiva, aunque la fuerte caída bursátil de empresas vinculadas al turismo empieza a anticipar que, si la crisis se prolonga, vienen curvas para la economía. En Cadenaser.com tienen un reportaje de nuestra compañera Elisa Muñoz con el impacto que notan ya algunas agencias de viaje. Como Ana, que atiende desde hace 15 años una agencia en Madrid.

No hace falta que subrayemos la trascendencia del turismo para España. Ojalá se imponga el sentido común y además la evolución del virus despeje incertidumbres. De momento, los datos de hoy, cumplen el guión que vienen dibujando las autoridades, tenemos casos confirmados en Tenerife, Segovia ,La Gomera, Madrid, Sevilla, Valencia, Castellón, Valladolid y Barcelona. Tres de esos casos se han contagiado en España, y uno de ellos es un hombre de 77 años, que está grave en Torrejón, Madrid. Nos hemos propuesto estos días hablar cada noche en Hora 25 con un experto, un científico, un médico especialista, alguien que pongan en su sitios los datos del día. Hoy tenemos al hombre que tiene toda la información y el análisis disponible, Fernando Simón, el portavoz del comité de evaluación de la crisis del coronavirus.