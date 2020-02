El desierto de una agencia de viajes tras el coronavirus: "Hay clientes que están cancelando para el verano"

Ana lleva 15 años trabajando en una agencia de viajes de Madrid. En ese tiempo ha podido comprobar cómo los españoles nos enfrentamos a un destino donde existe algún tipo de problema: "En España siempre hemos sido los primeros en retirarnos cuando llega el caso. Preferimos que sea el año de vacaciones en el pueblo antes que vernos expuestos en otros países por golpes de Estado, ataques terroristas, tsunamis o terremotos. Ahora el apellido a toda consulta es el coronavirus", cuenta con la oficina vacía. Entiende que "cuando un viaje es por placer, no hay necesidad de pasar miedo" pero intenta calmar a cada cliente ante lo que considera "un pánico no fundamentado" a juzgar por la información de los organismos oficiales. La Organización Mundial de la Salud no recomienda ningún tipo de restricción a los viajes ni al comercio con las otras zonas de riesgo y el Ministerio de Asuntos Exteriores recomienda no viajar a algunas zonas pero especifican en su página web que esa advertencia "carece de efecto vinculante alguno y opera como mero aviso o consejo".

"Una señora me ha contado que se fue de misa por no dar la paz"

Las cancelaciones de viajes de todo se sueden. "Hace poco ha venido una clienta para cancelar un crucero que tenía reservado por Emiraros Árabes para mayo. Solo tenía 50 euros de gastos y asume que tiene que pagarlos. Esa señora iba con otros matrimonios y ayer se reunieron todos para ver qué hacían. Algunos creen que tienen que cancelar, otros creen que están entrando en pácnico pero esta clienta está muerta de miedo. Ayer se fue de misa porque el de delante estaba moqueando y ella solo podía pensar en el momento de la paz, en que tendría que darle la mano y que no le podía rechazar, y se salió de la iglesia", comparte Ana y se le acumulan las historias de este tipo en su cabeza. "También ha cancelado una señora un viaje a Japón de 8.000 euros y nos ha dicho claramente que era por el coronavirus. Le trasladamos que el Ministerio de Asuntos Exteriores no tenía Japón como destino no recomendado pero ella no está tranquila". En este caso, la clienta había sido previsora y había contratado un seguro especial de cientos de euros, por lo que es previsible que no tenga problemas para que le devuelvan el dinero invertido, pero Ana recuerda que los seguros ordinarios de cancelación cubren epidemias o pandemias.

¿Está justificada la cancelación de viajes? ¿Avalan los datos científicos la anulación de reservas de viajes por el coronavirus?

También le llamó el otro día un señor de unos 50-60 años para cancelar un viaje al Benelux previsto para mayo. "Nos dijo que su mujer estaba muerta de miedo y no quería viajar". Ese miedo está haciendo que haya ya cancelaciones para verano: "Ayer un señor quería que le diera una respuesta sobre la situación de cara a un crucero que tiene reservado para el verano que pasa por Italia. Es enfermizo lo que está pasando y a veces el cliente se enfada, como si no le estuvieras comprendiendo".

Los viajes de mayores de 60 años y la Semana Santa, sin reservas

El próximo 17 de marzo comienza la ruta de la Comunidad de Madrid, unos viajes para mayores de 60 años que siempre son muy demandados. Ana recuerda que "los clientes preguntan a menudo sobre ellos, a veces te suplican que les des información en cuanto la tengas, que suele ser en esta época. Ahora esas preguntas se han parado en seco y cuando les llamas para avisarles, te dan largas". Además, le cuentan compañeros de otras oficinas que se están cancelando muchos viajes del IMSERSO.

Lo mismo sucede con los viajes de Semana Santa, que se suelen cerrar ahora. "Aquí llamamos a la calma, el coronavirus pasará, pero se carga la temporada. No se consulta, ahora mismo tenemos la consulta vacía".

Cuarentena, mejor en casa

Detrás de muchas cancelaciones no solo está el miedo al contagio sino a quedarse aislado en un lugar determinado durante un tiempo, como les ha pasado al millar de huéspedes del hotel de Adeje donde se alojaba un contagiado. "Ayer contactó una clienta que tiene un viaje a Roma dentro de 15 días va con nietos y el miedo era más quedarse allí con cuarentena. No podíamos cancelar sin gastos, no es un destino no recomendado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, así que volvimos a trasladarle un mensaje de calma".