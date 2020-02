Fortfast: "Vox ha aprendido a decir barbaridades para ser noticia"

El youtuber Fortfast, también conocido como"el Iñaki Gabilondo de la botellonada" ha visitado esta semana Buenismo Bien para hablar de su papel como "mediador" entre los jóvenes y la situación política actual. José Climent, que así se llama este jiennense de 25 años, se hizo famoso en 2014 cuando comenzó a subir vídeos a YouTube testando los conocimientos en cultura general de los más jóvenes mientras hacían botellón.

Su contenido en esta plataforma ha ido evolucionando con los años y Fortfast ha acabado creando vídeos semanales de temática social: ha tratado temas tan diversos como las enfermedades mentales, la cuestión catalana, las casas de apuestas o la ciencia en España, siempre con la mirada puesta en los jóvenes. Además, las entrevistas a personajes del ámbito político se han convertido en el punto fuerte de su canal: ha charlado con Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Ada Colau... Estas entrevistas, que han alcanzado millones de visualizaciones, han puesto de manifiesto la labor social de Fortfast acercando la política a los adolescentes que, tradicionalmente, siempre se han mantenido al margen de estos temas.

El youtuber @SrFortfast intentó entrevistar a los líderes de los cuatro principales partidos, y solo yo entré al trapo.



Mantuve una charla con él hace unos días, con unas preguntas y un ritmo distintos al de otras entrevistas 👇🏽 https://t.co/ymtM4OsaEQ — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) April 7, 2019

"No considero que esté haciendo periodismo, sólo soy un tonto que hace vídeos en la calle", aclara cuando le preguntan acerca de esa "responsabilidad" por hacer que crezca el interés por la actualidad en un público tan joven. "Trato temas sociales y tengo mi audiencia, pero siempre digo que si quieres algo riguroso, buscas algo serio. Al fin y al cabo, yo sólo soy el que le preguntó a Pablo Iglesias qué pasaba en las noches de hotel con Pedro Sánchez", cuenta refiriéndose a la entrevista que le hizo hace unos meses al actual vicepresidente del Gobierno.

Fortfast ha tenido también tiempo para hablar del voto joven y cómo movilizarlo. Ha hecho alusión a VOX, el partido de ultraderecha que ha triunfado en este aspecto: "No se puede discutir que ellos lo han hecho muy bien, han movilizado a la mayoría de los hombres menores de 20 años", afirma asegurando que el resto de partidos políticos no lo ha conseguido. Además, Climent ha asegurado que la estrategia de VOX consiste en decir barbaridades para aparecer siempre en primera línea: "Lo hacen para que la izquierda más reaccionaria vaya a discutirles, y así logran su objetivo". Ha puesto como ejemplo el debate de las armas: "¿Qué necesidad había de empezar a hablar de la legalización de las pistolas? Yo creo que ni ellos mismos creen en sus propuestas".

Tal y como se hablaba en el programa la semana pasada con Sara Sálamo, el youtuber ha explicado el lado negativo de estar tan expuesto en redes y ha asegurado cómo ha sufrido algunas consecuencias por el tipo de contenido que hace: "Me han pasado muchas 'movidas' por esta imagen de peligroso bolchevique que tengo". En una ocasión, llegaron a mandarle una foto de la casa de sus padres con el mensaje de "baja, rojo de mierda". "Vale que la política es importante, pero ¿hasta qué punto condiciona tanto tu percepción de la realidad como para ir a molestar tanto a una persona que no conoces?".

Climent asegura no haberse acostumbrado del todo a ser conocido, a pesar de haber empezado en este mundo hace ya seis años, cuando el youtuber más famoso de España, El Rubius, tan solo tenía un millón de suscriptores. "Me metí en YouTube por curiosidad de saber cómo funcionaba, no había la percepción de que se podía ganar dinero con ello". Añade que vio que existía un nicho grande en temática social y por eso se decidió a dar un paso adelante y empezar a trabajar como youtuber. "Son seis años en los que he tenido que pensar, editar, montar un vídeo cada semana, que suena fácil, pero no es".

Sobre su próxima entrevista política puede adelantar que es "algo muy gordo" y que tendrá que viajar fuera de España para poder realizarla. "Va ser muy importante, pero ahora mismo sólo puedo crear 'hype'", bromeaba.