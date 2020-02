El emocionante testimonio de Fernando Vázquez sobre las lenguas cooficiales: "No es tan difícil de entender"

Fernando Vázquez, entrenador del Deportivo, estuvo en El Larguero charlando con Manu Carreño sobre la actualidad del club gallego con el que está obrando el milagro el carismático míster.

Analizó toda la actualidad deportivista y compartió anécdotas con Iturralde González, con quien admitió haber sido expulsado alguna vez por sus míticas carrera por la banda. Ha sido muy reconocido Vázquez por sus decalraciones sobre políticas y el pin parental: "Siempre he defendido mi libre expresión y predicado con el ejemplo", con Manu Carreño trató uno de los temas más controvertidos como es la cooficialidad de los lenguajes en España: la convivencia del gallego, catalán y esukera con el castellano.

"Porque quiera yo o no quiera yo, son galego, era la lengua de mi padre, de mi madre y entonces evidentemente lo que hay que entender y aceptar es que en una esquina de España se habla gallego, en otra esquina catalán y en otra esquina se habla euskera, y en el resto se habla castellano. No lo sé, no es tan difícil de entender"