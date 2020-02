Aprender español no era tan fácil: El libro que narra las aventuras lingüisticas de un americano en España

Tras vivir doce años en España, el escritor estadounidense Charlie Geer, "Amerizano", repasa las desventuras y aventuras que ha vivido y sufrido a costa de malentendidos lingüísticos en un libro cargado de humor y que constata que el idioma es el mejor espejo de un país.

"¿Qué dices, teacher?" es el título de este libro que ve la luz después del éxito de los vídeos que este peculiar profesor de inglés ha difundido en Youtube y en los que sus tropiezos o sorpresas con el idioma le sirven para hacer una radiografía de la sociedad española.

Portada del libro '¿Qué dices, teacher?' / Cadena SER

Nacido en Carolina del Sur, por lo que su inglés tiene un marcado acento, Charlie Geer ha vivido además sus aventuras lingüísticas en Andalucía y en andaluz, lo que ha dado pie a que los choques idiomáticos se hayan multiplicado.Lo explicaba en uno de sus vídeos que se hicieron virales, cuando contaba las dificultades que tenía para explicar a sus alumnos por qué él, con su acento de Carolina del Sur, pronunciaba "a bottle of water" como "bolawor", hasta que un día una niña de Puente Genil (Córdoba) le dijo que llegaba tarde a la clase porque venía de "ancabuela" (casa de la abuela).

No es si no una de las muchas anécdotas que este "friki" del lenguaje, como se describe a sí mismo, cuenta en este libro, en el que relata desternillantes desaguisados lingüísticos como cuando, en sus primeros flirteos, se lanzó a enviar a Concha, su actual pareja, un sms en el que firmaba el mensaje: "Que delicia es pasar el tiempo contigo" con un "xoxo", letras que para los estadounidenses significan "besos y abrazos" y no "chocho", como su destinataria andaluza entendió.

Decía alegremente que había trabajado como «pecador», en lugar de «pescador»; y no podía entender por qué los españoles hablaban tanto de «ostras» y «la leche» en contextos que no tenían nada que ver ni con el marisco ni con los lácteos. ¿Y por qué los chavales se llamaban «tío» entre ellos? ¿Acaso eran todos sobrinos los unos de los otros?

Los malentendidos son también "de ida y vuelta", porque ella le respondió firmando otro sms con un "bs", que, si en España se entiende como una abreviatura de besos, su destinatario estadounidense entendió como una abreviatura de "bull shit", que en ese contexto equivalía a un "vete a la mierda". Así, cuando algún alumno le ha preguntado "teacher, ¿y tú de quién eres?" ha entendido, cuenta, que el peso de las relaciones familiares es mucho más fuerte en España que en Estados Unidos.