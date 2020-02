Jorge Ponce repasa en 'La Paja' las noticias nacionales que no son noticia

De vez en cuando Jorge Ponce pasa por los micrófonos de A Vivir que son dos días para compartir con nosotros las noticias más irrelevantes de la prensa nacional. Para él la vida está ahí, “en las pequeñas cosas, en un concurso de fotografía de la diputación de Toledo, en una cabra que se desmaya o en alguna declaración de Alberto Garzón”.

Empezamos fijándonos en los grandes titulares de San Valentín. No sabemos si el lobby de las petunias o de los claveles han reivindicado su papel con la suficiente fuerza como para imponerse a las rosas.

Ahora bien, tenemos que hacer hincapié en la letra pequeña de la noticia para conocer la situación que ha destapado Europa Press.

Por edades, el rango principal que decide regalar flores en el Día de los Enamorados a sus parejas se sitúa entre los 25 y los 44 años. En concreto, más de un 35% de los que regalan flores ese día tienen entre 35 y 44 años, mientras que casi un 30% de las personas que compran flores en San Valentín tienen entre 25 y 34 años.

Alerta por los atracones de porros entre adolescentes https://t.co/Pzb4LsgLbt — EL COMERCIO (@elcomerciodigit) February 11, 2020

“No era más fácil decir que a partir de los 40 la gente ya no se quiere”, se pregunta Ponce.

Mientras las flores se imponen en nuestro país, los adolescentes no paran de fumar porros, según el periódico El Comercio

El artículo comienza: Emporrarse hasta caer rendido. La última moda entre los jóvenes y adolescentes consiste en fumar hachís de manera compulsiva hasta lograr el mayor cuelgue posible." A Ponce le parece un poco pretencioso llamarle “última moda” a esto. “En mi época se fumaba una caladita y a las 11 en casa para ver Informe Semanal” ha replicado el humorista con ironía. La noticia también señala que “lo de compartir un porro la noche de fiesta pertenece al pasado”. Vamos, “que no te pasan el porro los cabrones de los chavales” concluye Ponce.

Le Ponce

En los últimos minutos de la sección repasamos la actualidad de la familia de Jorge Ponce. En lo que tiene que ver con internacional la madre del humorista ha viajado a México recientemente y “se encuentra mal”. Eso sí, “no es coronavirus”, señala Ponce.

En lo que tiene que ver con motor, el padre de Jorge Ponce quiere comprarse una caravana. “Los demás no queremos que se la compre”. Según los datos a los que hemos tenido acceso el padre del humorista se jubila el próximo mes de mayo y quiere darse este “capricho”. A pesar de la oposición de su familia, el humorista malagueño teme que su padre encuentre alguna oferta: “Hace un tiempo compró unas antorchas para el jardín de oferta en el Lidl y no teníamos jardín. Se compró una perra por internet, Flor y no le gustan los perros”, recuerda Ponce.