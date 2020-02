El manual antidecadencia de Detergente Líquido (con videoclip incluido)

Los años pasan y pasan para todos. Alberto Rodway, letrista de Detergente Líquido, lo sabe y esta decadencia es el pilar en el que se sustenta el nuevo trabajo de la banda gaditana que se titular Tú tampoco eres como antes. No solo hemos hablado con ellos del paso del tiempo, de los cambios que ha sufrido Detergente Líquido como formación y de sus nuevísimos temas, sino que además Fuego y Chinchetas estrena en exclusiva el videoclip de No te conviertas en esto.

Grabado en las Calas de Roche y sus pinares, (Conil de la Frontera, Cádiz) se puede ver la interpretación de Félix García (guitarra del grupo y a su vez director del videoclip). "Es la contraposición entre una persona depresiva y al borde de la muerte junto con otra persona que le salva de esta situación", explica Alberto. Los planos grabados con drone transmiten ese vértigo que se siente justo antes a una decisión como esa (...) Esa lucha entre dualidades como el cambio o el estatismo, el bien y el mal, la alegría o la tristeza también me llevaba a 'Twin Peaks', a la Logia Blanca y la Logia Negra, y de ahí que utilicemos ese gesto tan característico que Laura Palmer hace desde la habitación roja de la serie", escribe el propio Félix sobre el videoclip que estrenamos.

Una canción, que como gran parte de este EP, evoca a la decrepitud. "Me voy degradando cada día y no es culpa mía", dice la letra de No te conviertas en estoy que pide que no te transformes en "una mierda de ser humano" y que invita a recorrer caminos antidecadencia. La bajona llega ("lo que me queda por delante es la decadencia") pero parece que ahora lo hace de una manera precaria, llegando incluso a encubrir ese declive con frases como "los 30 son los nuevos 20". "Se va atrasando todo, pero aún así hablas con las personas de esas edades y están preocupadas por eso", señala Alberto. "La incertidumbre la llevo de otra manera, acabas aceptando que va a formar parte de tu vida siempre", añade Laura desde su perspectiva de treintañera aunque asegura que está "bastante satisfecha" con lo que ha conseguido hasta ahora: "Con la edad alguno va olvidando ciertas metas".

Cuatro nuevos temas que muestran que, según aseguran los integrantes del grupo, han sido mucho más pensados que el resto de sus elepés (entre ellos Con miedo al amor por las personas sin tiempo, el cual pueden leer todos sus entresijos en esta entrevista de 2019). Esto es porque la banda sufrió una "especie de disma" entre la parte técnica del grupo y Alberto: "Ellos tenían en la cabeza un sonido distinto del que al final tuvo el disco y para este decidimos que yo me iba a callar la boca y no iba a decir nada". Esto ha permitido que cada integrante pusiera su grano de arena en la grabación.

Y el título de este nuevo trabajo de Detergente Líquido también define a la perfección ese sentir: Tú tampoco eres como antes. "Hemos cambiado nosotros pero tu que nos escuchas también has cambiado aunque no te hayas dado cuenta", dice Alberto. Y es que la banda sufrió la marcha de su antigua vocalista y por lo tanto la llegada de Laura Arias. "Al principio era un reto y a día de hoy es una gran responsabilidad. Con cierta naturalidad ha ido fluyendo todo", señala Laura. "Lo vivimos con resignación, si queremos seguir hacia delante y tenemos el problema de que los miembros no pueden seguir pues hay que buscarse las papas y adaptarnos a las nuevas situaciones", explica Alberto, que destaca el buen hacer de su compañera y como ha hecho suyas las canciones que anteriormente cantaba Nuria Mera. "Es muy interesante ver como diversas personas enfocan la misma canción".

La incorporación de Laura no es la única novedad en este disco de Detergente Líquido el cual admiten que se han arriesgado más en cuanto al sonido, sino que también encontramos en Soplando por el tubo la primera colaboración de la historia de la banda. "Tener un cachito de Francisco Nixon grabado en un disco mío me ha hecho mucha ilusión", dice Alberto mientras destaca que es fan de antes que Nixon se diese a conocer con La Costa Brava. El que piensa en irse, es que ya no está y Fresco y tenebroso completan el EP. Un trabajo al que le han querido dar un toque especial publicando una fanzine. "La idea era publicar un fanzine", explican una vez terminada la entrevista. Una revista que contiene los acordes de las canciones, ilustraciones, fotos y textos inéditos que tratan sobre cosas como el pop, el costumbrismo o tener una banda en el que han participado muchos personajes conocidos como Antonio Luque de Sr. Chinarro, Lolo Lapón de Hazte Lapón, María Talaverano de Cariño y muchos más. Un papel de regalo perfecto que abraza lo nuevo de Detergente Líquido y que el público podrá disfrutar el 6 de marzo en Sevilla, el 7 en Vigo, el 13 en Algeciras y el 14 en Madrid en Café La Palma.