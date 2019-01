Detergente Líquido: "Los grupos que cantan en plan 'Mr. Wonderful' me dan muy mal rollo"

A las chirigotas, al carnaval y a la tortillita de camarones le ha salido un duro competidor en las típicas 'webs' turísticas de "las mejores cosas que ver y hacer en Cádiz". La banda gaditana Detergente Líquido, que cada vez pisa más fuerte en el indie, sobre todo tras la publicación de su tercer disco ‘Con miedo al amor por las personas sin tiempo’ (Autoeditado, 2018), muestra un nuevo alarde de creatividad con su nuevo videoclip doble que estrena en exclusiva Fuego y Chinchetas.

Nuria Mera (voz y teclados), Alberto Rodway (guitarra y voz), Ernesto Rodríguez (batería), Fran Muñoz (bajo) y Félix García (guitarra y teclados) son el quinteto inicial. Hablamos con ellos sobre todo lo que rodea al videoclip doble dirigido por el propio Félix, pasando por sus ritmos contagiosos y letras afiladas, varias anécdotas del grupo -Eurovisión, Festivales...- y el sinuoso camino que ha recorrido cada uno para llegar a ser una de las bandas que más nos han gustado en estos últimos meses.

¿Por qué habéis decidido juntar estas dos canciones en un videoclip doble (“Haciendo el cocacola” + “Domingo antropoide”)? A priori parecen muy diferentes tanto en sonido como en letra.

[Alberto] Pues por varios motivos. El primero es que nos gustó mucho cómo nos quedó el videoclip doble que hicimos para “Camión” y “Al barrer tu casa”, así que no nos pareció mal repetir la idea. Por otro lado, pensamos que está bien dar a conocer muchas canciones del disco y que así no se queden demasiado ocultas entre toda la maraña de las plataformas de streaming, porque nos parecen muy chulas y la gente las debería escuchar.

El hecho de elegir estas dos es porque nos hemos ido dando cuenta de que “Haciendo el cocacola” es una canción que llega muy bien al público y porque “Domingo antropoide” nos gusta mucho a nosotros. Podrían haber sido otras dos cualquiera del disco. Para nosotros todas merecerían un vídeo, y todas parten de la misma cabeza y tienen muchas cosas en común para compartir un vídeo doble. Pese a que estén arregladas de manera diferente y parezca que hablan de temas distintos, al final todas las canciones hablan de los mismos temas: el miedo y la inseguridad, el amor en todas sus posibilidades, el tiempo que se acaba y la gente que nos acompaña (o nos jode) durante nuestra estancia por aquí en la Tierra.

¿Qué expresa este videoclip y estas dos canciones?

[Félix] En otros videoclips que he hecho para nuestra banda he intentado no hacer una interpretación demasiado literal de la letra pero en esta ocasión, para “Haciendo el cocacola”, creo que era positivo aportar algo más sobre los protagonistas a través de las imágenes, llevando un poco al extremo la letra. Casi todos conocemos un Paco Bunbury o un Roberto Gordon aunque tengan otros nombres y adoren a otras deidades musicales.

Para “Domingo antropoide” he pasado de la canción en sí y he querido contar otra historia. La que hay detrás de una canción desde que Alberto la concibe dentro de su caos mental hasta que nos la hace llegar, la trabajamos en casa y nos termina contagiando con su mierda. Igual no se entiende a la primera y eso también es bonito.

[Alberto] “Haciendo el cocacola” es una especie de broma interna en el grupo. En otras canciones el resto de la banda quizá no sabe exactamente de qué o quién estoy escribiendo, pero en ésta todos conocemos las situaciones, los momentos y las personas que salen en la letra. Como siempre, nos agrada mucho ver que el público hace suya la letra y le busca sus significados propios, pero con esta canción en particular nos sorprende un montón porque para nosotros tiene dedicatorias muy concretas.

“Domingo antropoide” para mí es una canción positiva, aunque no sé si se termina de captar el mensaje. Más o menos cuenta que uno no se siente tan mal ahora como hace un tiempo, y que ha sido vagamente capaz de sortear obstáculos y salir magullado pero vivo. Todo dentro de la atonía general que da escribir la canción un domingo por la tarde, cuando ya anochece pronto y el Cádiz ha perdido otra vez.

En “Haciendo el cocacola” queda muy señalado el típico pureta del indie español. Cuantas veces habremos oído a alguien decir que él fue el "primero en escucharles"...o que "eran mejores cuando solo tenían una maqueta". ¿Un poco cansados de esta postura?

[Fran] Pues en parte sí, porque pueden llegar a ser muy pesaditos, pero también no, porque nosotros somos un poco así. Y la explicación es fácil: ya tenemos una edad. Al final la música favorita que te acompaña toda la vida es la que disfrutaste durante cierta etapa de tu juventud. Tampoco somos talibanes del indi de los 90, y estamos más o menos alerta de las cosas nuevas, pero de éstas lo que nos gusta suele tener reminiscencias o sonidos más bien antiguos. Como dato, te podemos decir que para grabar este disco hemos tenido más en mente los clásicos de Wilco, The Cure o R.E.M. que el disco nuevo de Izal o a Carolina Durante. Y no nos vamos a hacer fans de Rosalía o de C. Tangana a estas alturas.

Igualmente pensamos que los artistas referentes de una época no hacen bien quedándose estancados en lo que hacían hace 20 o 25 años, y es mejor que evolucionen porque como personas también han cambiado, al igual que su público. A mí particularmente me dan cierta angustia los artistas que rondan los 50 que se presentan como si fueran chavales de 22. No quiero llegar nunca a eso, me da mucho reparo.

Hay muchas referencias en el vídeo... la camiseta de Los Planetas, el poster de Mendieta, el cartel de Sonorama de 1998, los vinilos, las pulseras de los festivales (con mapa festivalero incluido), la Mondo Sonoro... ¿Qué significado tiene todo esto?

[Félix] Algunas de estas referencias -como lo de Mendieta- salieron de forma espontánea cuando buscábamos 'atrezzo'. Ese poster (de la revista del club Megatrix) decora nuestro local de ensayo... pero no por el lado de la Selección sino por el otro lado, el lado en el que aparece la Niña Pastori.

Otras son referencias buscadas, algunas como homenaje a bandas o festivales que nos gustan y otras como modo de caricaturizar aún más a los personajes. Esos discos, pulseras o revistas son nuestros. Al fin y al cabo, como bien dice Fran, somos también un poco puretas del indi español y en algún momento nos hemos creído ‘influencers’ o nos hemos vueltos unos ‘haters’. No podemos tirar la primera piedra (aunque sí la segunda). "Gente de mierda", que diría Putochinomaricón.

Frame del videoclip doble, concretamente en el final de la canción "Haciendo el cocacola" / Detergente Líquido

“La Casa Azul se queda a las puertas de participar en Eurovisión” (titular que se puede leer en el videoclip)... y vosotros también. ¿Qué pasó en 2017? ¿Por qué solo se conoce que La Casa Azul casi nos representa y de vosotros se conoce muy poquito en este aspecto?

[Ernie] Pues porque somos mucho menos conocidos, probablemente. Además hay que tener en cuenta también que ellos fueron los primeros en intentarlo y eso siempre tiene mayor mérito.

Mucha gente nos “criticó” por participar en un concurso como ese, igual no saben que la mayoría de las bandas se inscriben en certámenes de marcas o festivales en los que casi te piden que les des un riñón para poder concursar y luego debes suplicar a tus amigos que te voten para pasar de fase, no sin antes rellenar un formulario con sus datos... y ya se sabe lo que hacen con ellos. La cosa con lo de Eurovisión era tan sencilla como hacer un tema de menos de 3 minutos, mandarlo y que un jurado profesional lo valorara. Sabíamos que si pasábamos ese corte llegaríamos a muchos oídos... aunque luego sólo gustáramos al 1% de los eurofans ya era una cifra importante.

Estamos orgullosos de lo que hacemos y nos gusta que nos oiga el mayor número de gente posible, no creemos que el indie tenga que quedarse obligatoriamente encerrado en un local de ensayo o en salas para 30 personas. Los que piensan eso son los mismos que luego se quejan de que no hay relevo generacional o de que no hay apoyo por parte de los medios. Además, nos divertimos muchísimo con el proceso y viendo cómo la gente se extrañaba más con un nombre como Detergente Líquido que con Nicky Triphook, LeKlein o Shannel (otros candidatos). Así que el objetivo lo cumplimos con creces. Y al final ya sabéis lo que pasó: "Do it for your lover".

La fusión entre la fotografía del videoclip va cambiando de manera tan especial que no es brusca ni nada. La historia está muy bien hilada para acabar con ese humo rojo que invade toda la pantalla en “Domingo antropoide”. ¿Cómo se os ocurrió?

[Félix] Para contar esa historia del proceso que ya te comentaba antes y que va desde que Alberto escribe un tema hasta que nosotros lo digerimos me he inspirado un poco en el clima oscuro, casi de película de terror cutre, del videoclip de La Luz para el tema “The Creature”. Muy recomendable tanto el vídeo como la banda.

También he jugado con el 'tempo' de la canción durante la grabación para que finalmente, tras editar, aparezca ese enlentecimiento de los movimientos que queda muy bonito y que aprendí del videoclip “Satellites” de The Magic Mor.

Igual es porque no soy profesional de este sector y hago vídeos por puro amor al arte pero creo que en lo audiovisual -como en la música- ya está todo inventado, así que lo ideal es intentar combinar lo mejor posible las referencias que te gusten y luego llevarlas al terreno en el que te sientas cómodo.

‘Con miedo al amor por las personas sin tiempo’ es vuestro tercer disco. El título del elepé ya dice mucho, ¿por qué a veces dedicamos nuestros sentimientos (buenos o malos) a gente que no tiene tiempo para nosotros?

[Alberto] Pues pienso que son cosas que no se pueden controlar. Al final uno siente lo que siente, y si piensa que debe tratar con cierta persona porque lo siente así pues debe hacerlo. No hay explicación científica, me parece, para lo que podemos llegar a sentir. A lo mejor un bioquímico puede contarnos cuáles son las reacciones enzimáticas que nos hacen sentir atracción u odio hacia alguien, pero no sé si eso estaría bien, porque se podría empezar a influir en los sentimientos de las personas, y para mí es el único sitio en el que somos realmente libres, para bien y para mal. En los sentimientos y en los sueños.

De todas formas, el “sin tiempo” del título del disco va tanto por ese sentido como por el significado de que todos nos vamos quedando sin tiempo paulatinamente hasta que se nos acaba del todo y nos vemos en un estuchito de madera diciéndonos “¿en qué coño he gastado mi vida?”

Una de las características ‘top’ del grupo son los títulos de las canciones. Por ejemplo, en este nuevo trabajo está “Lloriqueos en la rotonda”. En anteriores discos encontramos “Hay gente haciendo cola para lavar el coche”, “En todos los polígonos hay un bar”... ¿Cómo surgen estos títulos? ¿De cuál estáis más orgullosos (obra maestra)?

[Alberto] El título completo era “En todos los polígonos hay un bar y una casa de putas”, pero lo recortamos porque con la primera maqueta nos dimos cuenta de que algunas radios censuraban el título de una de las canciones (como el de “Prefiero ser ignorante a saber que soy gilipollas”) y no queríamos que pasara de nuevo.

Integrantes del grupo / Detergente Líquido

Los títulos salen de estar escuchando a la gente por la calle, de cualquier lectura, de cualquier conversación. El contexto en el que se escuchan estas frases puede ser el mismo que el contexto de lo que cuenta la canción (es el caso de “Hay gente haciendo cola para lavar el coche”, o de “Cumpleaños feliz. Otra vez”) pero estos nexos posiblemente sólo los entiendo yo. Otras veces hacen referencia simplemente a bromas internas como “Camión” o relaciones mentales con lo que la canción cuenta como “Gennaro Gattuso” o “Nueve días en coma”. No nos suele gustar llamar a una canción por lo que podría ser su nombre evidente. Nos gusta que los nombres sean algo que también aporte. Pero sin embargo, particularmente el título que más me gusta es “Demasiado bruto para el indi”, que sí es una frase que se repite en la canción. Me parece una frase que quizá me defina bastante bien como ser humano. También me gusta mucho “Todo es tan fantástico como el cartel de una farmacia”, porque me crea una imagen mental muy potente, a la vez que bastante deprimente.

Vuestros ritmos son buenrrollistas pero las letras tienen bastante mala leche, ¿qué tal se da esta combinación?

[Alberto] Pues no es ninguna novedad, creemos. Ya lo decía el de la película esa, “¿Escuchamos canciones pop porque estamos deprimidos o estamos deprimidos porque escuchamos canciones pop?”. En realidad esta combinación es en cierto modo natural. No sé quién dijo que cuando uno está contento no se queda en su casa a escribir canciones. Luego las puedes tocar en plan cantautor cortavenas o meterles un charles molón, un bombo a negras o una capa de guitarras sucias y a disfrutar mientras vas sufriendo lo que cantas. Hay muchos grupos que hacen eso, pensamos. Quizá lo que ocurre es que en grupos de nuestro estilo a lo mejor no se tiene tanto en cuenta las letras, y nosotros le damos mucha importancia y las intentamos destacar, por lo que imaginamos que se nos entiende más el mensaje, que por otro lado, no nos gusta dejar oculto entre frases crípticas y palabras esdrújulas.

Como persona soy bastante sieso. Me controlo porque hay que vivir dentro de esto que se llama sociedad, pero gran parte de la misma me sobra. Imagino que eso lo reflejo en las canciones, pero es que no puedo escribir algo que no sea parte de mí, con lo que no esté de acuerdo. Precisamente, los grupos que cantan en plan 'Míster Wonderful' me dan muy mal rollo. No me los creo, sé que me están mintiendo todo el rato, o es que son muy inocentes y no se dan cuenta de las cosas. O es que no tienen ningún mensaje que darme, y entonces me dan igual.

Escuchando las letras... puedo encontrar algún símil con bandas españolas como Los Punsetes, ¿cuáles son vuestros referentes y en quién os fijáis más?

[Alberto] Me gustan mucho Los Punsetes, y también Anntona. Ellos tienen, creo, un universo interior parecido al mío. Quizás ellos más de la capital, y nosotros más de provincias, pero bueno. Cuando empecé a hacer canciones quizá me fijaba en Sergio Algora, pero me di cuenta de que eso no era lo mío. Yo soy bastante más prosaico. Seguí con La habitación roja, lo que se entiende de lo primero de Los Planetas... Me molan mucho los juegos de palabras de Santi Balmes, Nacho Vegas o el universo lírico de La casa azul. Incluso Enrique Urquijo o cosas que hay de Mecano bastante interesantes, por lo chocantes que eran. En la actualidad, el escritor de canciones más lúcido es Lolo de Hazte Lapón.

De todas formas, aunque me fijo mucho en las letras de los demás grupos, sobre todo para encontrar detalles que no me gustan y que nunca haría, creo que he llegado a un punto en el que me influye más la prosa de Carver, Fante, Houllebecq o Bukowski. Gran parte de las letras de las canciones empiezan como un texto en prosa que luego se adapta a una melodía y unos acordes.

Comentáis que la banda, desde su nacimiento en 2013 ha sufrido algunos cambios. ¿Cuáles han sido y cómo los habéis ido solventando (tanto en lo personal como en el sonido de la banda)?

[Alberto] Pues empezamos como cuarteto, y ahora somos cinco. Los cambios han sido todos debidos a las diversas situaciones personales de los miembros en cada momento, y yo soy el único que permanece desde el inicio. No somos profesionales de esto, por lo que en el momento en el que no se puede compaginar con otras actividades se convierte en un problema para el afectado. Esa ha sido la principal razón por la que hemos ido sustituyendo miembros y por la que no descartamos que sigan llegando cambios.

Nuestro batería actual, Ernie Rodríguez, se sumó para la grabación del primer disco. Durante los conciertos de presentación del mismo nuestra cantante de entonces, Lucía Torres, que nos daba un sonido muy distintivo y más cosas, tuvo que dejar la banda y tomé yo la voz principal. Se sumó Félix García, que hasta entonces era nuestro mánager, para completar con la guitarra y teclados. Para la grabación de nuestro segundo disco llegó nuestra actual voz, Nuria Mera, y al acabar la misma llegó nuestro bajista Fran Muñoz. Y esa es la alineación titular a día de hoy, y la que ha grabado nuestro tercer disco. Siempre con la ayuda indispensable de Juan Antonio Mateos, de Grabaciones Sumergidas, a la producción. En lo personal, estos cambios muchas veces son traumáticos, pero son temas que entran en la vida diaria de cualquier persona. Hay que entenderlos y sobrellevarlos lo mejor que se pueda.

[Félix] “Il messaggero non è importante” decían en la película Stigmata. O lo que es casi lo mismo y decían en Amanece que no es poco: “Alcalde, todos somos contigentes pero tú eres necesario”. Pues eso opino yo sobre las idas y venidas en la banda. Tocar en Detergente Líquido y todo lo que esto me ha traído será por siempre una de las mejores experiencias de mi vida y hago todo lo que puedo por el bien de la banda y eso seguiré haciendo pero esto sin mí o sin cualquiera de mis compañeros podría seguir adelante siempre que Alberto tenga ganas de coger boli, papel y guitarra.

El disco para qué está mejor...¿para barrer la casa o para petarlo en festivales?

[Alberto] Para lo segundo. No nos gustan las tareas del hogar. Y aunque también sabemos que hemos reducido mucho el peso de las canciones “para festivales” en este tercer disco, dando más importancia a otro tipo de arreglos, siempre nos quedan todas las que tenemos en los demás discos para que la gente salte y disfrute. Y si quieren chillar las letras con nosotros, pues este disco también es perfecto. Lo importante es que la gente preste un poco de atención a la música y se lo pase bien, que al final es lo que se va a hacer a un festival. Como decimos en alguna canción, “el público borracho no entiende de arte”. Y para barrer la casa, recomendamos encarecidamente “Harvest moon” de Neil Young.

El mundo de los festivales... una gran feria de muestras para varios grupos pero es cierto que muchas bandas de vuestra categoría se ven relegados a horarios de poca afluencia de gente (y visto queda que habéis dado el callo como en el Contempopranea). ¿Todavía hay un techo de cristal en los festivales en este sentido?

[Félix] Donde hay un techo de cristal en el ser humano, hay algo que nos hace aborregarnos, que no vayamos mucho más allá de lo que nos venden, que sigamos las modas, los 'hypes' y esas cosas que tienen nombres nuevos pero que llevan existiendo desde antes del descubrimiento del fuego. Y luego hay muchos empresarios listísimos que poco saben de música pero sí que tienen una habilidad estupenda para oler dónde hay negocio. Y el negocio ahora está en los macrofestivales plagados de público que rara vez acude para descubrir una banda nueva.

Pero no hay que sofocarse por formar parte o no de esta industria pasajera de la que somos peones, miremos el lado positivo: gracias a esta moda algunas bandas (la cima del iceberg) están consiguiendo vivir de la música por unos años... hasta que los patrocinadores se vayan a invertir en los campeonatos de 'Esports' o lo que sea que venga. Sigamos calentando escenarios, hagámoslo por Noni y Anni.

Mientras tanto nosotros nos divertiremos viendo el tema de los festivales como un juego, como el equipo de Segunda B que juega en la Copa del Rey en el Santiago Bernabéu. Seguiremos siendo maestros, ingenieros o técnicos de por vida... y además, de vez en cuando, nos llevaremos eso de creernos estrellas del pop por un rato.

El disco debut (‘Ponte en lo peor. Llámame el lunes’) tuvo una gran aceptación, ahora que llega el tercero y ya que han pasado tres meses... ¿cuál es la valoración que habéis recibido de este disco?

[Ernie] Pues estamos muy contentos. En las típicas listas de final de año nos han mencionado muchas veces y en puestos de honor rodeados de muchas de las bandas que nos gustan. Vemos que al público habitual le ha gustado tanto o más que los discos anteriores y que ha valorado la mejora en la producción y los arreglos. Esto nos anima a seguir trabajando y progresando.

Además seguimos llegando a público nuevo, tanto en España como en Latinoamérica (a donde creemos que algún día no muy lejano viajaremos). Es muy bonito recibir tantos mensajes de gente que canta nuestras canciones a cientos y miles de kilómetros de nuestras casas. En definitiva, que ha merecido la pena volver a meternos en el estudio.

Este LP es autoeditado. Tras varias entrevistas, hablas con varios artistas o grupos y hablan del respaldo que da un sello y que da más visibilidad, ¿qué os ha decantado para autoeditaros y qué cosas buenas os ha dado?

[Félix] En el mundo de los sellos hay de todo, sellos buenos y sellos malos (perdonen la obviedad) y aunque suelen ser de gran ayuda, tener uno no es garantía de respaldo o visibilidad, incluso puede que ese contrato se vuelva contra ti y te ate de pies y manos por mucho tiempo. Muchos conocerán el caso de la banda Presumido que tuvo que hacer un 'crowdfunding' para pagar su carta de libertad.

Lo cierto es que ya no se venden discos y los sellos grandes deben pillar también su parte de los conciertos, así que los contratos se vuelven más leoninos y tienes que tocar de martes a domingo para poder cumplir con tus obligaciones contractuales. Como nosotros ni queremos ni podemos estar de gira tantos días, tuvimos que rechazar el firmar uno de esos contratos. Así que decidimos volcarnos aún más en el proyecto pasando de lo meramente musical a meternos hasta el cuello en el diseño, edición, distribución, comunicación, booking, etc, y con la ayuda de algunas amigas y amigos, estamos consiguiendo resultados bastante dignos y que nos hacen sentir orgullosos de lo que hemos hecho con cada pequeño paso que va dando el Lp. Ojalá llegue el día en el que nos topemos con un sello que confíe tanto en este proyecto como lo hacemos nosotros y podamos trabajar conjuntamente, lo deseamos de verdad. Te lo contaremos si algún día pasa.

Os han etiquetado como “la esperanza del pop en castellano”. ¿No es un poco pretencioso?

[Fran] La verdad es que el pop en castellano no está pasando su mejor momento pero de todos modos los periodistas os tenéis que inventar cosas para describir a los grupos. No recuerdo quién lo dijo, pero tampoco le vamos a contradecir nosotros. Nos encantó que nos etiquetasen de esa forma y de ahí que incluso utilicemos la frase (hábilmente) en nuestra hoja de promo, aunque sabemos positivamente que un grupo como nosotros no puede ser la esperanza de nada.

Nuestro fin no es salvar el pop en castellano, es simplemente seguir disfrutando y alcanzando metas mientras jugamos a esto e intentamos hacer canciones que nos gustaría escuchar en otros grupos. Y si finalmente esas canciones las oye alguien y, como ya nos han hecho llegar más de una vez, esto ha hecho que no se sientan tan mal en este mundo tan raro, nos alegramos mucho.

Detergente Líquido

Muchas veces... cuando miras hacia el indie en Andalucía el punto donde fijarse es Granada. Para una banda de Cádiz, como sois vosotros, ¿notáis que tenéis menos relevancia por estar en una provincia poco dada a este estilo de música?

[Ernie] Sí. El público espera de Granada grupos como Los Planetas y de Cádiz grupos como Andy y Lucas. Son estereotipos, pero hay muchos ejemplos que dan a pensar que se cumplen. Aunque de todas formas pensamos que el gran hándicap de ser de Cádiz es lo lejos que estamos de donde se mueve todo: la prensa, los contactos, la escena... Por mucho teléfono que gastes y muchos 'Whatsapps' que mandes, es mucho más fácil entablar relaciones con unas cervezas por delante.

Aquí va una preguntita de actualidad. Vox y Andalucía. Da un poco de miedo lo que ha pasado tras las Elecciones de Andalucía. ¿Qué ha podido pasar? Además... vosotros que tenéis ese colmillo para los títulos, si la situación política de Andalucía fuese una canción, ¿qué nombre le pondríais?

[Alberto] Como ya te comenté antes, tengo bastantes pocas esperanzas en la sociedad. No tiene arreglo. Todo va a ir a peor seguro. Estamos en una espiral de decadencia social que yo nunca he conocido. Y como es un tema que no tiene arreglo, me da igual y no me interesa lo más mínimo. Prefiero intentar arreglar mis propios traumas mentales, aunque sé que no lo conseguiré tampoco. Lo que ha pasado aquí es simplemente que se ha corroborado que el sistema político es un fracaso, y lógicamente, los políticos de todos los partidos son los grandes culpables, seguidos por los medios de comunicación. Si tuviera que poner un título sería “Kim, tira ya la bomba. Por favor”. Pero no uses esto como titular de la entrevista, por favor.

Y no lo voy a usar. Esperamos que tus pronósticos sociales tengan un giro a mejor, eso sí, de momento pasaremos el tiempo abrazados a vuestros tres discos escuchando las canciones de Detergente Líquido que son bastante más prometedoras y elegantes.