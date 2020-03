Nigeria, un país gobernado por el fantasma de Boko Haram

Desde hace más de quince años Nigeria sobrevive bajo el yugo del grupo terrorista Boko Haram. Hasta ahora, más de 27.000 personas han sido asesinadas y casi dos millones han tenido que abandonar sus hogares. Sin embargo, la tragedia parece lejos de acabar. Solo la semana pasada varias personas murieron en la región de Borno, al noroeste de Nigeria, cuando un grupo terrorista asesinó a civiles de la zona al regresar de trabajar.

Según Luis Eguiluz, coordinador General de Médicos Sin Fronteras en Nigeria, la problemática en la región radica en que más de un millón de personas vive en zonas controladas por grupos armados surgidos de lo que en su día fue Boko Haram. “Toda persona que vive, tanto civiles como gente armada que vive bajo los grupos armados, son considerados enemigos, son considerados terroristas. Las organizaciones humanitarias no tienen el derecho ni la capacidad de asistir a esta población”

Por otro lado, los nigerianos que sobreviven en zonas militarizadas también viven los efectos colaterales de este conflicto. De acuerdo a Eguiluz: “Incluso en las zonas controladas por el gobierno, debido a la inseguridad y debido a las restricciones, la mayor parte de la población vive en lo que llamamos enclaves. Estas son poblaciones militarizadas donde no hay servicios públicos, donde el Estado no tiene presencia aparte del ejército. No hay personas del Ministerio de Salud, no hay escuelas, la gente no tiene accesos a campos de cultivo… La situación humanitaria está muy deteriorada”